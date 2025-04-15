Разделы

Телеком Инфраструктура Цифровизация Внедрения
|

Программный BRAS от VAS Experts ускорил сеть телеком-оператора из Ливана на 15%

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts внедрил программный BRAS на платформе СКАТ DPI в сеть интернет-провайдера WIN DSL из Ливана. После запуска решения оператор улучшил использование полосы пропускания более чем на 15%, а также упростил контроль над сетью и повысил ее стабильность. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

WIN DSL — оператор из Ливана, который предлагает услуги подключения к интернету и IPTV/OTT для более чем 4000 пользователей в Бейруте. Ранее оператор использовал маршрутизаторы MikroTik для авторизации и управления доступом абонентов. Однако с ростом количества пользователей и увеличением нагрузки появились ограничения: снижение производительности, сложности в настройке тарифных политик и недостаточная гибкость при масштабировании.

Программный BRAS от VAS Experts позволил централизовать управление сессиями, применить расширенные правила тарификации, запустить дополнительные сервисы — такие как фильтрация трафика, ограничение скорости и доступ по расписанию. Решение поддерживает как PPPoE, так и IPoE и развернуто в виртуальной среде без использования аппаратных маршрутизаторов.

Внедрение прошло без прерывания работы действующих сервисов и было интегрировано с биллинговой системой и системой мониторинга. Это позволило оператору автоматизировать ключевые процессы, упростить управление сетью и сократить затраты на техническое обслуживание.

«Этот проект показал, как программный BRAS может заменить классические решения и при этом улучшить качество услуг. Оператор получил больше контроля и гибкости, а абоненты — стабильное подключение», — сказал Артем Терещенко, директор по развитию VAS Experts.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бежавшая из России IKEA лишилась десятков миллионов евро из-за хакерской атаки

Nvidia готова построить в США инфраструктуру для искусственного интеллекта на $500 миллиардов

Хозяин «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» построит собственный дата-центр

Госзакупки «железа» с ИИ-ускорителями в России выросли в 2,5 раза. В лидерах закупок Минфин

Власти помогут «Билайну», МТС и «Мегафону» покрыть сотовой связью территории на границе с Украиной

В России разворачивается мощное производство базовых станций. Они смогут работать и в новых сетях 5G, и в старинных 2G

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153