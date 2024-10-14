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«Форс Телеком» представляет Pg2OraSync — новый продукт для миграции данных

Специалисты компании «Форс Телеком» (ГК «Форс») разработали Pg2OraSync — еще один инструмент продуктовой линейки для безопасного и последовательного переноса данных из одной базы в другую в проектах по импортозамещению. Он обеспечивает инкрементальную репликацию данных из СУБД PostgreSQL в СУБД Oracle. Об этом CNews сообщили представители ГК «Форс».

Юрий Зятьков, генеральный директор компании «Форс Телеком»: «Pg2OraSync поддерживает высокую работоспособность обеих баз данных в проектах по импортозамещению, существенно снижая возможные проектные риски. Часто случается так, что после завершения миграции с базы данных Oracle на PostgreSQL начинают выявляться серьёзные недостатки новой системы. К ним можно отнести низкую производительность, ошибки в прикладном ПО, которые препятствуют нормальной работе. Настроенная после миграции репликация изменений новой системы в старую обеспечит поддержание базы данных старой системы в актуальном состоянии, что позволит осуществить возврат в нее в случае необходимости. Для этого мы и создали такой продукт».

Pg2OraSync будет также полезен при наличии разнородной инфраструктуры, когда элементы системы функционируют под управлением разных СУБД и необходимо обеспечить их интеграцию. И, наконец, инструмент может использоваться для проверки качества выполненной миграции с целью предупреждения возможных ошибок.

Возможности продукта включают: получение и декодирование сообщений логической репликации из СУБД PostgreSQL; формирование сообщений логической репликации сразу из пула слотов; синхронизацию данных как для небольших наборов таблиц, так и для их множеств; многопоточную пакетную обработку операций, которая осуществляется с высокой скоростью; ведение файла журнала выполненных действий.

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Импортонезависимость

Встроенный веб-сервер осуществляет мониторинг работы программы и просмотр ошибок репликации. Точное установление точек репликации обеспечивает целостность данных и возможность возобновления их передачи после устранения ошибок.

На Pg2OraSync зарегистрированы авторские права — Свидетельство № 2024669424 от 16.08.2024.

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