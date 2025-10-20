«Форс Телеком» разработал два новых продукта для миграции данных

Специалисты компании «Форс Телеком» (ГК «Форс») продолжают расширять эко-систему инструментальных средств, предназначенных для ускоренной и безопасной миграции данных. Об этом CNews сообщили представители «Форс Телеком».

Юрий Зятьков, генеральный директор компании «Форс Телеком»: «По мере роста сложности наших проектов возникают всё новые задачи. Если раньше миграция преимущественно осуществлялась с СУБД Oracle на СУБД PostgreSQL, то теперь к ней прибавилась и Sybase. Отвечая на этот вызов, мы разработали два новых продукта, успешно решающих задачи обеспечения совместимости различных СУБД в ходе реализации проектов по импортозамещению. Важно, что при возникновении внештатных ситуаций всегда возможен возврат к старой СУБД без риска потери данных или остановки работы прикладных систем. Перенос данных осуществляется бережно и постепенно, заказчик может работать в привычном для себя режиме даже в условиях сложно построенной гетерогенной ИТ-среды».

Разработано два дополнительных инструмента миграции

Программный продукт Oracle Log Replicator (OLR) предназначен для репликации данных из СУБД Oracle в другие СУБД, включая PostgreSQL.

OLR представляет собой микросервис для чтения и разбора архивных журналов СУБД Oracle с последующей отправкой транзакций DML (Data Manipulation Language) в унифицированном формате в сетевой сокет. По сути, это back-end для внешних программ, осуществляющих репликацию данных из СУБД Oracle в другие СУБД. Скорость чтения и журналов с выдачей транзакций клиенту составляет не менее 20 Мб/cек.

Было проведено тестирование для двух СУБД -¬¬- Oracle Database 19c на ОС Linux и PostgreSQL 17.

Получено Свидетельство о государственной регистрации ПО № 2025669299 от 24.07.2025 г.

Программный продукт Pg2SybaseSync предназначен для обратной репликации данных из СУБД PostgreSQL в СУБД Sybase (SAP ASE 16.0). В случае необходимости он позволяет осуществить быстрый аварийный возврат в старую систему, работающую на СУБД Sybase, без потери данных. Источником данных являются сообщения логической репликации из wal-файлов PostgreSQL.

В настоящее время проводится тестирование и настройка параметров этих СУБД для достижения целевого показателя 5-7 Мб/сек SQL-команд в секунду.

Получено Свидетельство о государственной регистрации ПО № 2025666848 от 01.07.2025 г.