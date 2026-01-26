Получите все материалы CNews по ключевому слову
В процессе миграции информационных систем особенно важным является обеспечение непрерывности бизнеса и поддержки актуальности данных в обеих системах – старой и новой вплоть до момента окончательного перехода. Одним из способов актуализации данных в новой системе является инкрементальная миграция, представляющая собой этап, следующий за этапом миграции основного объема данных. Она подразумевает выполнение определённых действий с данными в новой системе – их добавление, изменение, удаление, аналогичным в старой системе. Этот метод полезен, в том числе, и при временной параллельной эксплуатации двух систем с синхронизацией данных между ними.
Ora2PgSync применяется после завершения основной миграции данных при продолжении работы пользователей в СУБД Oracle с автоматической передачей изменений данных в СУБД PostgreSQL до момента окончательного перехода на эту платформу. За счёт синхронизации инструмент помогает осуществить быстрый переход на клиентскую часть ПО, работающую с Postgres, с минимальным временем простоя.
