Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189572
ИКТ 14634
Организации 11348
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3545
Системы 26549
Персоны 82241
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

ФОРС Телеком Ora2PgCopy Ora2PgSync Pg2OraSync


В процессе миграции информационных систем особенно важным является обеспечение непрерывности бизнеса и поддержки актуальности данных в обеих системах –  старой и новой вплоть до момента окончательного перехода. Одним из способов актуализации данных в новой системе является инкрементальная миграция, представляющая собой этап, следующий за этапом миграции основного объема данных. Она подразумевает выполнение определённых действий с данными в новой системе – их добавление, изменение, удаление, аналогичным в старой системе. Этот метод полезен, в том числе, и при временной параллельной эксплуатации двух систем с синхронизацией данных между ними. 

Ora2PgSync применяется после завершения основной миграции данных при продолжении работы пользователей в СУБД Oracle с автоматической передачей изменений данных в СУБД PostgreSQL до момента окончательного перехода на эту платформу. За счёт синхронизации инструмент помогает осуществить быстрый переход на клиентскую часть ПО, работающую с Postgres, с минимальным временем простоя.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


26.01.2026 Новые инструменты «Форс Телеком» для переноса данных внесены в реестр российского ПО 1
14.10.2024 «Форс Телеком» представляет Pg2OraSync — новый продукт для миграции данных 1
18.03.2024 «Форс Телеком» разработал новый инструмент инкрементальной миграции данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL 2
05.07.2023 Утилита Ora2PgCopy, разработанная «Форс телекомом», внесена в реестр российского ПО 1
17.04.2023 «Форс телеком» разработала утилиту для сверхбыстрого переноса данных из СУБД Oracle в PostgreSQL 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

ФОРС Телеком и организации, системы, технологии, персоны:

ФОРС Телеком 17 5
ФОРС - Центр разработки 680 5
Oracle Corporation 6894 5
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 63 4
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 341 1
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 1
ФОРС Дистрибуция 46 1
МегаФон 10028 1
Клевер Системс - ранее Испаер Системс ЛТД 1 1
9074 1
Pentaho 62 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 259 1
Альфа-Банк 1881 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 530 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 257 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73621 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 3
СУБД - BLOB - Binary Large Object - двоичный большой объект - массив двоичных данных СУБД 15 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 969 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 1
LUI - Live Universal Interface - конструктор пользовательских веб-интерфейсов к базам данных 10 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 1
Маркировка - Marking 1235 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными - JWT - JSON Web Token 271 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17148 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 870 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4150 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2056 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1555 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1126 4
Oracle Java - язык программирования 3340 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 878 3
ФОРС Телеком - LUI4ORA2PG 1 1
GZIP - GNU Zip 31 1
Зятьков Юрий 13 4
Россия - РФ - Российская федерация 157926 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10396 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5891 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7594 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3791 1
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414733, в очереди разбора - 727430.
Создано именных указателей - 189572.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще