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Статистика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи отечественных телевизоров выросли до 2,5 раза за девять месяцев 2024 года

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала статистику продаж телевизоров на рынке России за девять месяцев 2024 г. По предварительным данным, спрос на отечественные телевизоры вырос до 2,5 раза. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Если говорить об отечественных конкретных брендах, то россияне предпочитают умные телевизоры Sber и «Яндекс». Так, спрос на умные телевизоры Sber с голосовым управлением за девять месяцев 2024 г. вырос в 2,5 раза, а на телевизоры от «Яндекса» ― в два раза. При этом собственные телевизоры «Яндекса» в 2024 г. были представлены преимущественно в сегменте выше среднего и премиум, и многие модели оснащены встроенной колонкой с «Алисой». Более доступная новинка ― «ТВ Станция Бейсик» поступила в продажу в октябре 2024 г.

Всего за девять месяцев 2024 г. россияне купили 5,4 млн телевизоров всех брендов на общую сумму 160 млрд руб. Средняя цена за телевизор в России составила 29,2 тыс. руб. Рост рынка в денежном выражении составил 6,6%.

Среди зарубежных брендов четверка лидеров в количественном выражении представлена Haier, Xiaomi, Hisense, Samsung. В денежном выражении также лидирует Haier, далее следует Samsung, Xiaomi, Hisense и другие марки.

Самыми продаваемыми моделями стали: Haier 32 SMART TV S1/S2, Xiaomi TV A2 43, Xiaomi TV A2 32. В денежном Xiaomi TV A2 43, Haier 32 SMART TV S1/S2, Xiaomi TV A2 55.

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Облачные тренды

Жители России отдают предпочтение моделям с диагональю 32, 43 и 50 дюймов. Растут в продажах и большие диагонали ― 55, 65 и 75 дюймов. Кроме того, наблюдается повышенный интерес к устройствам сверхбольших диагоналей ― от 85 дюймов и выше. Самый большой телевизор, который продается в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо», ― QD-Mini LED TCL 115X955 стоимостью 1 999 999 руб.

Руководитель департамента «Кино и Звук» группы «М.Видео-Эльдорадо» Николай Семенов: «Рынок ТВ в России демонстрирует положительную динамику. Пользователи активно покупают модели с искусственным интеллектом и голосовыми ассистентами, делая выбор в пользу дополнительного комфорта в использовании. Также покупатели активно выбирают на большие диагонали и повышенную четкость — вплоть до . Таким образом, телевизор становится не просто необходимостью в каждом доме, но точкой притяжения всей семьи для качественного времяпрепровождения, сравнимого с походом в кинотеатр, тем более что сейчас зачастую при покупке ТВ можно получить доступ к онлайн-кинотеатрам с тысячью фильмов, сериалов и контента для детей».

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