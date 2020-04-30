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Adobe Digital Enterprise Platform Adobe Digital Marketing Suite Adobe Online Marketing Suite Adobe Experience Cloud, AEC Adobe Marketing Cloud, AMC Adobe Experience Platform Adobe WEM Adobe Web Experience Management

СОБЫТИЯ

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30.04.2020 «Корус консалтинг» пополнил линейку решений для электронной коммерции платформой Magento 1
06.11.2019 Software AG выпустила новый коннектор для Adobe Marketo Engage 1
27.09.2018 Adobe, Microsoft и SAP объявили о старте совместной инициативы Open Data Initiative 1
22.03.2017 Adobe и Microsoft представили совместные решения для трансформации клиентского опыта 2
27.09.2016 Adobe и Microsoft вместе помогут компаниям реализовать цифровую трансформацию бизнеса 1
17.06.2015 Adobe представила большое обновление Creative Cloud 2015 и запустила сервис Adobe Stock 2
17.03.2015 Adobe анонсировала облачный продукт Adobe Document Cloud с новым Acrobat DC 2
27.09.2013 Вышла новая версия Adobe Target для маркетологов 2
11.07.2013 Adobe покупает поставщика решений по управлению многоканальными маркетинговыми кампаниями Neolane 1
27.02.2013 Adobe и Terem Digital and Mobile подписали дистрибьюторское соглашение по направлению веб-аналитики Adobe Marketing Cloud 2
13.08.2012 В Москве пройдет конференция, посвященная эффективности интернет-маркетинга 1
18.05.2012 Социальные сообщества Adobe CQ 5.5 помогут привлекать клиентов через собственные цифровые каналы 1
17.05.2012 Adobe предлагает решение по обеспечению конфиденциальности для цифровых рекламодателей и издателей 1
16.05.2012 Adobe выпустила платформу электронной торговли для решения Adobe Web Experience Management 3
15.05.2012 Adobe интегрирует технологию Digital Marketing Suite в поисковые сервисы «Яндекса» 1
28.03.2012 Adobe обновила решение Web Experience Management для управления контентом 2
28.03.2012 Adobe оптимизирует процесс покупок в различных онлайн-каналах с помощью hybris 3
21.03.2012 В решении Adobe Discover появилась функция анализа повторных посещений 1
21.03.2012 В Adobe Digital Marketing Suite появилась технология для оптимизации мультиканальных рекламных кампаний 1
29.02.2012 Adobe представила новую платформу для работы с цифровой видеорекламой 1
28.02.2012 Adobe анонсировала интегрированный сервис для работы с видео- и рекламным контентом на различных устройствах 1
03.11.2011 Adobe приобрела разработчика решений для управления видеорекламой Auditude 1
22.08.2011 Корпоративным разработчикам и проектировщикам стала доступна платформа Adobe Digital Enterprise 3
21.06.2011 Adobe представила платформу Digital Enterprise Platform для управления потребительским опытом 2
01.03.2011 Adobe предлагает новое решение для управления потребительским опытом в интернете 2
19.01.2011 Adobe купила платформу управления поведенческими данными DemDex 1
29.10.2010 Adobe завершила приобретение швейцарского разработчика ECM-решений Day Software 1

Публикаций - 28, упоминаний - 42

Adobe Digital Enterprise Platform и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Systems 1594 26
Microsoft Corporation 25723 3
Adobe - Omniture 17 2
SAP SE 5587 2
Google LLC 12631 2
iConText Group - Ай Контекст 36 2
AdLabs - Адлабс.Ру 14 1
X Corp - Twitter 2933 1
Yandex - Яндекс 9137 1
Apple Inc 13098 1
Meta Platforms - Facebook 4611 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1463 1
Vodafone Group 1411 1
Software AG 202 1
Qualtrics 25 1
Cisco Systems - AppDynamics 40 1
Zendesk 39 1
Magento Inc 37 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
Acxiom Corp 10 1
Walmart - Wal-Mart Stores 404 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1929 1
Coca-Cola Company 260 1
SIX Group - SIX Swiss Exchange - SWX Swiss Exchange - Swiss Stock Exchange - Швейцарская биржа - SIX Interbank Clearing - Swiss Interbank Clearing - Швейцарский межбанковский клиринг 10 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 256 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Open Data Initiative 1 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8560 17
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11729 11
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5334 7
CEM - CXM - Customer Experience Management - Технологии управления опытом клиента 55 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13013 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27251 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14716 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25947 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5975 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35907 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13545 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7868 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5127 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26608 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64532 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16935 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9956 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33273 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29598 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13654 3
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 3
Data monetization - Монетизация данных 1952 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9647 3
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 811 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9853 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22001 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5245 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12140 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3786 2
WCM - Web Content Management System - система управления веб-содержимым 75 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1007 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3347 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8186 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6207 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1301 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 846 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12851 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6386 2
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 309 2
RTMP - Real Time Messaging Protocol - проприетарный протокол потоковой передачи данных 20 1
Apple iPad 4000 4
Google Android 15183 4
Adobe Business Catalyst - Adobe SiteCatalyst 10 4
Adobe Efficient Frontier 8 3
Apple iOS 8552 3
Microsoft Azure 1521 3
Microsoft Dynamics 365 144 3
Adobe Creative Cloud - Adobe CC 78 3
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 3
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 3
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 403 3
Adobe Analytics - Adobe Social Analytics 3 3
Adobe Digital Publishing Suite 13 2
Adobe Photoshop 804 2
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 89 2
Adobe AIR - Adobe Integrated Runtime 56 2
Adobe Scene 2 1
Adobe Stock - Fotolia - Wilogo 21 1
Adobe Muse 4 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7593 1
Apple macOS 2404 1
Microsoft Windows 16831 1
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 193 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1782 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 579 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1842 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 1
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 20 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 109 1
Samsung SmartTV - Samsung Smart TV 80 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 354 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 107 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 237 1
Adobe Lightroom 106 1
Adobe Illustrator 136 1
Adobe InDesign 67 1
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 1
Adobe Marketo Engage 7 1
Cochrane Kevin - Кокрейн Кевин 5 4
Wadhwani David - Вэдхвани Дэвид 11 4
Karnstedt David - Карнстедт Дэвид 5 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 224 2
Narayen Shantanu - Нарайен Шантану 19 2
Hansen Erik - Хансен Эрик 1 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 48 1
Бар-Бирюкова Мария 105 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 1
Rencher Brad - Ренчер Брэд 2 1
Thompson Matt - Томпсон Мэтт 3 1
Schweitzer John - Швейцер Джон 1 1
Tarkoff Rob - Таркофф Роб 7 1
Chandra Aseem - Чандра Асим 1 1
Неженский Сергей 1 1
Путинцев Тимофей 3 1
Parasnis Abhay - Параснис Абай 2 1
Langie Matt - Лэнджи Мэтт 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165120 3
Европа 24913 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54550 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47384 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2599 1
Франция - Французская Республика 8150 1
Турция - Турецкая республика 2600 1
Украина 7911 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
США - Флорида - Майами 197 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27114 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3555 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2659 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6130 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53157 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33512 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7360 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5654 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6562 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7736 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12239 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3112 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5542 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57331 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15936 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18051 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8868 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3293 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3077 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1696 1
Веб-аналитика - Web Analytics 20 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6079 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1297 1
Content-Review 16 1
IDC - International Data Corporation 4970 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 148 1
Webtrends 18 1
Microsoft Ignite 44 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
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