Индексная книга (каталог) CNews*
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Adobe Digital Enterprise Platform Adobe Digital Marketing Suite Adobe Online Marketing Suite Adobe Experience Cloud, AEC Adobe Marketing Cloud, AMC Adobe Experience Platform Adobe WEM Adobe Web Experience Management
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 28, упоминаний - 42
Adobe Digital Enterprise Platform и организации, системы, технологии, персоны:
|Adobe Systems 1594 26
|Microsoft Corporation 25723 3
|Adobe - Omniture 17 2
|SAP SE 5587 2
|Google LLC 12631 2
|iConText Group - Ай Контекст 36 2
|AdLabs - Адлабс.Ру 14 1
|X Corp - Twitter 2933 1
|Yandex - Яндекс 9137 1
|Apple Inc 13098 1
|Meta Platforms - Facebook 4611 1
|Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1463 1
|Vodafone Group 1411 1
|Software AG 202 1
|Qualtrics 25 1
|Cisco Systems - AppDynamics 40 1
|Zendesk 39 1
|Magento Inc 37 1
|Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 1
|Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
|Acxiom Corp 10 1
|IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
|Open Data Initiative 1 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6079 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1297 1
|Content-Review 16 1
|IDC - International Data Corporation 4970 1
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 148 1
|Webtrends 18 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.