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Adobe Fireworks Adobe Macromedia Fireworks

Adobe Fireworks - Adobe Macromedia Fireworks

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.05.2014 Adobe Creative Cloud — новый заоблачный уровень 1
12.04.2011 Adobe представила Creative Suite 5.5 Design Premium и Design Standard 1
27.08.2009 Adobe предложила заплатить $700 за совместимость со Snow Leopard 1
03.07.2008 Adobe Creative Suite 3.3 поступил в продажу 1
28.05.2008 Adobe выпустила бета-версии трех продуктов из пакета Creative Suite 4 3
27.03.2007 Adobe выпустил Creative Suite 3 1
02.09.2005 Coolpix L1: 6,2-мегапиксельная камера Nikon 1
09.08.2005 Macromedia "перетряхнула" Studio 1
13.02.2003 Macromedia FreeHand MX и Studio MX Plus - уже в России 1
13.06.2002 SoftLine займется выпуском российского издания Macromedia Web Essentials 1
11.02.2002 Alien Skin Software выпустит новый набор инструментов Splat! 1
01.10.2001 SoftLine продлит срок действия программы "Сделаем Web лучше!" до 31 декабря 1
05.07.2001 Macromedia и "СофтЛайн" объявили о начале маркетинговой программы "Cделаем web лучше!" 3
21.11.2000 Macromedia выпустила в продажу Dreamweaver 4 Fireworks 4 Studio Set 3
16.11.2000 Macromedia планирует выпуск программного обеспечения для ОС Mac X 1
01.09.2000 Компания Alien Skin выпустила Eye Candy 4000 public beta 1
01.10.1999 На выставке InternetCom будут представлены iBook и Apple Power Macintosh G4 компании Apple 1
24.09.1999 WildTangent выпускает новую технологию, которая позволит Web-дизайнерам создавать интерактивные мультимедийные компоненты Интернет-сайтов 1
22.02.1999 Macromendia выпускает новую версию ПО Fireworks 1
17.02.1999 Macromedia выпустила версию приложения по созданию графики для Web-страниц Fireworks 2.0 3

Публикаций - 21, упоминаний - 29

Adobe Fireworks и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Macromedia 219 11
Adobe Systems 1597 8
Apple Inc 13156 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Microsoft Corporation 25775 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Oracle Corporation 7074 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Autodesk 639 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Nikon 646 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 22 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
Web development - Веб-разработка 313 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1216 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 570 1
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 752 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 1
EIS - Electronic Image Stabilization - Программная электронная стабилизация изображений 125 1
Эмулятор - Emulation 298 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
Adobe Dreamweaver - Adobe Macromedia Dreamweaver 72 14
Adobe Photoshop 804 8
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 8
Adobe Macromedia FreeHand 12 6
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 119 6
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 5
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 5
Adobe Illustrator 136 5
Microsoft Windows 16882 4
JavaScript - JS - язык программирования 1425 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
Adobe InDesign 67 4
Apple macOS 2419 3
Adobe After Effects 72 3
Adobe Macromedia ColdFusion 36 3
Google Android 15244 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Adobe Premiere 117 2
Adobe Macromedia Studio MX 6 2
Adobe Macromedia UltraDev 9 1
Adobe - Behance 15 1
Apple WebObjects 7 1
Adobe Macromedia Shockwave 39 1
Adobe Digital Publishing Suite 13 1
Adobe ID 7 1
Adobe GoLive 24 1
Corel Paint Shop - Jasc Software - PaintShop Pro - PSP - графический редактор 31 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Adobe Creative Cloud - Adobe CC 78 1
Nack John - Нак Джон 5 1
Nack John - Нэк Джон 1 1
Зверев Сергей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Япония 13807 1
Европа Восточная 3138 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Украина 7928 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Web design - Веб-дизайн 119 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 259 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Английский язык 7030 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Интернет-кафе 310 1
NewsFactor 127 1
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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