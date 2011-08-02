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Adobe Dreamweaver Adobe Macromedia Dreamweaver
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|02.08.2011
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Adobe выпустила новый инструмент для создания веб-анимации и интерактивного дизайна в HTML5
ионального уровня, который дополнит собой существующие средства для веб-разработки, такие как Adobe Dreamweaver CS5.5, Adobe Flash Professional CS5.5 и Adobe Flash Builder 4.5.
|21.05.2010
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Adobe оснастила Dreamweaver CS5 поддержкой HTML5
уже доступно для веб-дизайнеров и разработчиков. Пакет Adobe HTML5 Pack — это расширение для Adobe Dreamweaver CS5, новейшей версии программы для работы с HTML и профессионального создания веб
|28.05.2008
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Adobe выпустила бета-версии трех продуктов из пакета Creative Suite 4
сообщает Newsfactor. На данный момент пользователи могут ознакомиться с программой для веб-дизайна Dreamweaver CS4, графическим редактором Fireworks CS4 и приложением для работы со звуком Soun
|08.06.2007
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СПбГУКИ закупает ПО
ics Suite X3 Edu MULTI — 12 шт. CorelDRAW Graphics Suite X3 Media Pack — 1 шт. Macromedia Dreamweaver CS3 9.0 EDU — 12 шт. Macromedia Dreamweaver CS3 9.0 Disk Kit — 1
|09.11.2006
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Бесплатный модуль интегрирует Dreamweaver с Google
Модуль Dreamweaver Tools for Google производства WebAssist позволяет упростить для разработчиков про
|09.09.2002
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Macromedia выпустила набор разработчика
ков, содержит компоненты, расширения и ресурсы, которые позволят разработчикам Macromedia Flash MX, Dreamweaver MX и ColdFusion MX легко создавать и разворачивать красочные интернет-приложения.
|05.07.2001
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Macromedia и "СофтЛайн" объявили о начале маркетинговой программы "Cделаем web лучше!"
лее популярных продуктов по специальной цене: Macromedia Flash 4, Macromedia FreeHand 9, Macromedia Dreamweaver 3, Macromedia Fireworks 3 за $99. Набор включает в себя 3 CD, содержащие сами про
|18.01.2001
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Macromedia и Wrox Press объявили о создании справочных материалов по Dreamweaver UltraDev 4
Корпорация Macromedia и издательство Wrox Press объявили о партнерстве в создании справочных материалов по Dreamweaver UltraDev 4. На данный момент через Macromedia Exchange можно получить руководство "Professional ASP 3.0" и "Professional JSP" от Wrox. В ближайшее время Macromedia и Wrox планируют
|21.11.2000
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Macromedia выпустила в продажу Dreamweaver 4 Fireworks 4 Studio Set
Компания Macromedia объявила о выпуске Dreamweaver 4 Fireworks 4 Studio Set. Новый пакет базируется на Dreamweaver 4 и Firewo
Adobe Dreamweaver и организации, системы, технологии, персоны:
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