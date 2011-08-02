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Adobe Dreamweaver Adobe Macromedia Dreamweaver

Adobe Dreamweaver - Adobe Macromedia Dreamweaver

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.08.2011 Adobe выпустила новый инструмент для создания веб-анимации и интерактивного дизайна в HTML5

ионального уровня, который дополнит собой существующие средства для веб-разработки, такие как Adobe Dreamweaver CS5.5, Adobe Flash Professional CS5.5 и Adobe Flash Builder 4.5.
21.05.2010 Adobe оснастила Dreamweaver CS5 поддержкой HTML5

уже доступно для веб-дизайнеров и разработчиков. Пакет Adobe HTML5 Pack — это расширение для Adobe Dreamweaver CS5, новейшей версии программы для работы с HTML и профессионального создания веб
28.05.2008 Adobe выпустила бета-версии трех продуктов из пакета Creative Suite 4

сообщает Newsfactor. На данный момент пользователи могут ознакомиться с программой для веб-дизайна Dreamweaver CS4, графическим редактором Fireworks CS4 и приложением для работы со звуком Soun
08.06.2007 СПбГУКИ закупает ПО

ics Suite X3 Edu MULTI — 12 шт. CorelDRAW Graphics Suite X3 Media Pack — 1 шт. Macromedia Dreamweaver CS3 9.0 EDU — 12 шт. Macromedia Dreamweaver CS3 9.0 Disk Kit — 1
09.11.2006 Бесплатный модуль интегрирует Dreamweaver с Google

Модуль Dreamweaver Tools for Google производства WebAssist позволяет упростить для разработчиков про
09.09.2002 Macromedia выпустила набор разработчика

ков, содержит компоненты, расширения и ресурсы, которые позволят разработчикам Macromedia Flash MX, Dreamweaver MX и ColdFusion MX легко создавать и разворачивать красочные интернет-приложения.
05.07.2001 Macromedia и "СофтЛайн" объявили о начале маркетинговой программы "Cделаем web лучше!"

лее популярных продуктов по специальной цене: Macromedia Flash 4, Macromedia FreeHand 9, Macromedia Dreamweaver 3, Macromedia Fireworks 3 за $99. Набор включает в себя 3 CD, содержащие сами про
18.01.2001 Macromedia и Wrox Press объявили о создании справочных материалов по Dreamweaver UltraDev 4

Корпорация Macromedia и издательство Wrox Press объявили о партнерстве в создании справочных материалов по Dreamweaver UltraDev 4. На данный момент через Macromedia Exchange можно получить руководство "Professional ASP 3.0" и "Professional JSP" от Wrox. В ближайшее время Macromedia и Wrox планируют

21.11.2000 Macromedia выпустила в продажу Dreamweaver 4 Fireworks 4 Studio Set

Компания Macromedia объявила о выпуске Dreamweaver 4 Fireworks 4 Studio Set. Новый пакет базируется на Dreamweaver 4 и Firewo

Публикаций - 72, упоминаний - 100

Adobe Dreamweaver и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Systems 1597 43
Adobe Macromedia 219 28
Microsoft Corporation 25775 9
Softline - Софтлайн 3743 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 5
Apple Inc 13156 4
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 4
Intel Corporation 12811 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Oracle Corporation 7074 3
Autodesk 639 3
Panasonic Corporation - Matsushita Communication Industrial 48 2
KDDI Corporation - au - Okinawa Cellular Telephone 11 2
Encore Software 7 2
Samsung Electronics 11065 2
Dell EMC 5180 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Toshiba Corporation 2980 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Google LLC 12690 2
Nvidia Corp 4002 2
Casio 338 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 2
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Microsoft Game Studios - Microsoft MSN Games - Microsoft Gaming Zone - Microsoft Entertainment and Devices Division 73 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 1
Aria 1 1
Pervasive Software 4 1
Современные компьютерные технологии 13 1
KKR - Alludo - Ulead Systems 6 1
Epicentric 3 1
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 1
SumTotal Systems - Click2learn - Docent Software - Asymetrix 6 1
ITeam - Айтиэм 8 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
SAP SE 5601 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Seiko Instruments Inc - SII 19 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Barclays - Барклайс банк 7 1
Dataduck - Маркетс Партнерс 2 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Walt Disney Company 647 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
Русский стандарт Банк 509 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 16
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 8
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
Web development - Веб-разработка 313 5
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CSS - Cascading Style Sheets - каскадные таблицы стилей 115 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 4
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 4
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HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
Adobe Photoshop 804 34
Adobe Illustrator 136 26
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 119 23
Adobe InDesign 67 20
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 18
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 15
Adobe Fireworks - Adobe Macromedia Fireworks 21 14
Adobe After Effects 72 11
Microsoft Windows 16882 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 10
Adobe Creative Cloud - Adobe CC 78 9
Adobe Macromedia UltraDev 9 8
Adobe Premiere 117 8
JavaScript - JS - язык программирования 1425 7
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 7
Adobe Macromedia ColdFusion 36 6
Adobe Macromedia FreeHand 12 6
Adobe GoLive 24 6
Google Android 15244 6
Adobe Lightroom 106 6
Apple macOS 2419 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Apple iOS 8583 4
Linux OS 11533 4
Microsoft Windows XP 2431 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 4
Autodesk AutoCAD 376 4
Adobe Macromedia Studio MX 6 3
Nero Burning ROM - Nero Express 42 3
Adobe Labs 12 3
Microsoft Office 4170 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 3
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 3
Apple iPhone 6 4861 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 3
Microsoft Windows 95 429 3
Microsoft Windows NT 890 3
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 117 3
Ревякина Ирина 6 1
Зверев Сергей 6 1
Winokur Danny - Винокур Дэнни 2 1
Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 1
Powers David - Пауэрс Дэвид 5 1
Wadhwani David - Вэдхвани Дэвид 11 1
Gupta Naresh - Гупта Нареш 3 1
Hickman Lea - Хикмэн Лия 2 1
Nack John - Нак Джон 5 1
Chizen Bruce - Чизен Брюс 23 1
Sacks David - Сакс Дэвид 16 1
Nack John - Нэк Джон 1 1
Мельникова Анастасия 440 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Потапов Александр 29 1
Гагарин Юрий 98 1
Johnson Dave - Джонсон Дэйв 2 1
Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 11 1
Бухтияров Владимир 2 1
Воронова Анастасия 1 1
Готовцев Алексей 5 1
Черкашин Павел 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Европа 24964 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Япония 13807 2
Индия - Bharat 5870 2
США - Калифорния 4829 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 2
США - Калифорния - Санта-Круз - Скотс Валлей 8 1
США - Калифорния - Северная Калифорния 12 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Европа Восточная 3138 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Канада 5082 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Украина 7928 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
США - Делавэр 176 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 143 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
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Nikkei Communications 21 2
ZDnet 663 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
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TechnologyAdvice - eWeek 230 1
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Ars Technica 450 1
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
СПбГИК - Санкт-Петербургский Государственный институт культуры 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Adobe MAX 11 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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