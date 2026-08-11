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РАМН НЦЗД Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ

СОБЫТИЯ


11.08.2026 ИИ-ассистент «Яндекса» поможет детским ревматологам удаленно отслеживать пациентов с юношеским артритом 1
04.07.2022 Разработка «Акстим» (ex-Accenture) поможет людям с особыми потребностями управлять компьютером 1
25.04.2022 Российские операторы просят у властей не изгонять их базовые станции с территории школ и вузов 1
10.02.2021 Российским школьникам запретили пользоваться смартфонами 1
16.05.2016 Комфортный и безопасный дом для прокуратуры Москвы 1
31.10.2014 «Инсистемс» оснастил инженерными системами «Научный центр здоровья детей» 1
12.02.2013 С помощью сервиса RusBase совершена первая сделка 2
21.08.2012 «Темпесто» модернизировала системы электропитания «Научного центра здоровья детей» РАМН 3
04.05.2010 Роспотребнадзор разрешил применение светодиодной осветительной техники 1
17.02.2010 Tandberg и «РС-Телеком» оборудуют детские больницы системами ВКС 2
19.03.2008 Детские больницы Карелии получили компьютеры на 1 млн. руб. 1
19.10.2007 МГТС модернизирует три АТС Севастопольского и Филевского узлов 1

Публикаций - 12, упоминаний - 16

РАМН НЦЗД и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 243 1
Темпесто - Tempesto 18 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3342 1
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Почта России ПАО 2371 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Мосводоканал МГУП 69 1
МОСГАЗ 45 1
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