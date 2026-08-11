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РАМН НЦЗД Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ
СОБЫТИЯ
Публикаций - 12, упоминаний - 16
РАМН НЦЗД и организации, системы, технологии, персоны:
|Вишневская Галина 4 1
|Качалин Анатолий 2 1
|Баринов Михаил 3 1
|Геворков Артемий 1 1
|Гукасян Армен 1 1
|Лазуренко Светлана 1 1
|Онищенко Владислав 98 1
|Матвиенко Валентина 117 1
|Голикова Татьяна 57 1
|Васильева Ольга 25 1
|Рябченков Денис 23 1
|Кузнецова Анна 16 1
|Чернышов Борис 6 1
|Алексеева Екатерина 6 1
|Лазарев Михаил 3 1
|Кучма Владислав 1 1
|Брагина Ирина 1 1
|Кучма Владимир 1 1
|Шевкун Ирина 1 1
|РИА Новости 1033 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2405 1
|Rusbase 16 1
|Российская газета 291 1
|Regnum - Регнум 114 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.