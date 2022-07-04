Разработка «Акстим» (ex-Accenture) поможет людям с особыми потребностями управлять компьютером

«АксТим» (ex-Accenture) создала прототип альтернативного интерфейса для работы с персональным компьютером. Программа облегчает взаимодействие с ПК людей с дополнительными потребностями. Об этом CNews сообщили представители «Акстим».

Некоторым пользователям сложно управлять компьютером с помощью клавиатуры, мыши или даже специальных технических устройств. Это может быть связано, в частности, с ограниченной подвижностью рук, потерей функциональности одного или нескольких пальцев. В таком случае перемещаться между клавишами, передвигать курсор мыши получается крайне медленно.

Решение, предложенное «Акстим», использует для этих целей технологию компьютерного зрения. Десктопное приложение подключается к видеокамере устройства, отслеживает заданные движения пользователя – повороты головы, жесты, манипуляции с предметами – и преобразует их в сигналы управления системой. Таким образом, можно печатать, перелистывать страницы, управлять курсором и другими объектами на экране, играть в игры.

«Альтернативный интерфейс управления ПК – полностью отечественная разработка, созданная на Python. В ней применяются только компоненты с открытым кодом – open-source инструменты и библиотеки. На российском и зарубежном рынке мы пока не видели аналогичных универсальных решений», – отметил Артемий Геворков, разработчик решения, аналитик практики Technology ООО «Акстим» (ex-Accenture).

Прототип был создан всего за месяц. Решение «Акстим» не специализировано для работы с каким-то конкретным ПО, его можно настроить на взаимодействие с любой компьютерной программой.

«В перспективе приложение будет учитывать специфику различных классов софтверных продуктов – например, офисных редакторов, обучающих программ. Последнее особенно важно для детей: они смогут более полно взаимодействовать с компьютером без помощи взрослых, сохраняя интерес и мотивацию к учебе», – сказал Михаил Баринов, директор практики Technology ООО «Акстим» (ex-Accenture).

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В компании уверены, что разработка найдет применение в учреждениях, занимающихся лечением, реабилитацией и досугом людей с дополнительными потребностями: в медицинских центрах, частных клиниках, домах престарелых, коррекционных школах и т. д.

«Мы с интересом следим за этой разработкой. Пока она находится в начальной стадии, но мы видим в ней большой потенциал. Решение позволит упростить доступ к обширным возможностям, предоставляемым компьютерами и сетью Интернет, широкому кругу людей, которые сейчас лишены этого. Со своей стороны мы готовы предоставить коллегам методическую поддержку, чтобы наиболее полно адресовать потребности пользователей», – сказала Светлана Лазуренко, доктор наук, начальник центра психолого-педагогической помощи в педиатрии ФГАУ НМИЦ здоровья детей Минздрава России.

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12 апреля 2022 г. компания Accenture объявила о полной передаче российской части бизнеса локальному руководству. Новая консалтинговая технологическая компания будет полностью независимой от международной сети Accenture. В настоящее время команда работает над созданием нового бренда на отечественном рынке.