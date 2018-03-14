Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Счётная палата РФ КСП Москвы Контрольно-счетная палата города Москвы
СОБЫТИЯ
Публикаций - 12, упоминаний - 20
Счётная палата РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Чучелов Андрей 44 3
|Соловьев Игорь 53 3
|Сапельников Сергей 109 3
|Митрейкин Александр 20 3
|Брагинский Матвей 9 3
|Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 3
|Симаков Олег 113 3
|Ермолаев Артем 379 3
|Казак Максим 162 3
|Попов Алексей 339 3
|Бушуев Алексей 9 3
|Серова Елена 320 3
|Казарин Станислав 175 3
|Ухлинов Леонид 61 3
|Болсуновский Михаил 13 2
|Огурцова Надежда 3 2
|Maner Tarkan - Манер Таркан 12 2
|Гуральников Сергей 164 1
|Михайлов Алексей 115 1
|Лужков Юрий 113 1
|Чернов Дмитрий 20 1
|Шканакина Светлана 6 1
|Наумов Игорь 2 1
|Двуреченских Виктор 1 1
|Буюков Петр 1 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Горбатько Александр 105 1
|Собянин Сергей 538 1
|Алешин Михаил 10 1
|Андреева Екатерина 54 1
|Эскин Сергей 39 1
|Припачкин Юрий 67 1
|Шугаева Мария 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
|РИА Новости 1033 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.