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Счётная палата РФ КСП Москвы Контрольно-счетная палата города Москвы

Счётная палата РФ - КСП Москвы - Контрольно-счетная палата города Москвы

СОБЫТИЯ


14.03.2018 «ЭЛАР» поставила сканер «Скамакс» в Контрольно-счетную палату Москвы 2
15.03.2016 «Потенциал» внедрил ИАС сбора, проверки и анализа данных в Контрольно-счетной палате Москвы 3
22.12.2015 В Контрольно-счетной палате Москвы внедрено решение EOS for SharePoint 4
21.12.2012 В Москве похищено 25 млн рублей при установке видеокамер 1
02.04.2012 КСП выявила нарушения при расходовании средств бюджета Москвы на развитие телекоммуникаций 2
16.09.2011 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: на пути к «информационному обществу» 1
06.09.2011 Конференция CNews: ИКТ в госсекторе: на пути к информационному обществу 1
29.08.2011 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе: на пути к «информационному обществу» 1
25.08.2011 Школьникам снова закупят Apple? Российских сборщиков отрезали от поставок на 1,5 млрд 1
08.08.2011 Итоги «Электронной Москвы»: полный провал и нарушения на сотни миллионов 2
19.10.2007 МГТС модернизирует три АТС Севастопольского и Филевского узлов 1

Публикаций - 12, упоминаний - 20

Счётная палата РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Совзонд - Sovzond 123 3
Software AG & IDS Scheer 209 3
Ростех - Сириус НПП концерн 30 3
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 3
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 3
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 2
SAP SE 5601 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Потенциал 3 1
Системы документооборота 522 1
Ростелеком 10948 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 53 1
Lenovo Group 2447 1
Apple Inc 13156 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
АйТи 1519 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 1
МОСГАЗ 45 1
Черемушки 62 1
Государственный Дарвиновский музей 13 1
Почта России ПАО 2370 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Мосводоканал МГУП 69 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 3
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Мосгордума - Московская городская Дума 148 3
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 3
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 3
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 3
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 27 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 3
Оцифровка - Digitization 5185 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 367 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 619 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 433 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 447 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 2
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Microsoft Windows 16882 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
ЭЛАР ЭларСкан 190 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Чучелов Андрей 44 3
Соловьев Игорь 53 3
Сапельников Сергей 109 3
Митрейкин Александр 20 3
Брагинский Матвей 9 3
Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 3
Симаков Олег 113 3
Ермолаев Артем 379 3
Казак Максим 162 3
Попов Алексей 339 3
Бушуев Алексей 9 3
Серова Елена 320 3
Казарин Станислав 175 3
Ухлинов Леонид 61 3
Болсуновский Михаил 13 2
Огурцова Надежда 3 2
Maner Tarkan - Манер Таркан 12 2
Гуральников Сергей 164 1
Михайлов Алексей 115 1
Лужков Юрий 113 1
Чернов Дмитрий 20 1
Шканакина Светлана 6 1
Наумов Игорь 2 1
Двуреченских Виктор 1 1
Буюков Петр 1 1
Щеголев Игорь 699 1
Горбатько Александр 105 1
Собянин Сергей 538 1
Алешин Михаил 10 1
Андреева Екатерина 54 1
Эскин Сергей 39 1
Припачкин Юрий 67 1
Шугаева Мария 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - ПФО - Самарская область 1577 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 273 3
Москва - ЮЗАО - Зюзино 11 1
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 93 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 4
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 441 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 139 1
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 19 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 1
Аудит - аудиторский услуги 1265 1
Информатика - computer science - informatique 1195 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 295 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 444 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 436 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 198 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 101 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
РИА Новости 1033 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
РАН - Институт Общей Генетики имени Н.И. Вавилова 5 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 11 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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