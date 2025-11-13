Старт продаж OnePlus 15

OnePlus объявляет о старте продаж нового флагманского смартфона OnePlus 15. Смартфон объединяет высокую скорость, профессиональные камеры, практичный ИИ и узнаваемый дизайн, обеспечивая плавную работу в задачах, творчестве и играх. Об этом CNews сообщили представители OnePlus.

Производительность

Тройная архитектура: Snapdragon® 8 Elite Gen 5, отдельный чип отклика касаний и независимый Wi-Fi-модуль. Чип отклика дает мгновенную дискретизацию до 3200 Гц — касания считываются точнее, а анимации выглядят ровнее. Отдельный радиомодуль поддерживает стабильное соединение даже в перегруженных сетях. Система охлаждения 360 Cryo-Velocity с аэрогелем и «белым графитом» ускоряет отвод тепла и помогает держать пиковые частоты при длительной нагрузке.

Экран

LTPO-панель 1.5K на 165 Гц сочетает чёткость и плавность; частота обновления адаптируется под контент. В режиме высокой яркости — до 1800 нит, в темноте — до 1 нита. Сертификация TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0 подтверждает комплексную защиту зрения и комфорт при длительном использовании. Для игр предусмотрен гироскоп «UAV-класса» с точностью ±4000 DPS.

Старт продаж OnePlus 15

Аккумулятор и зарядка

Батарея 7300 мА·ч Silicon NanoStack (15% кремния) рассчитана на долгий срок: свыше 80% емкости через четыре года типичного использования и работа при −20 °C. Проводная 120W SUPERVOOC заряжает примерно за 39 минут, беспроводная 50W AIRVOOC поддерживает быстрое восполнение в течение дня.

Камеры и видео

Тройной модуль 50 МП: основная камера с OIS, сверхширокая с автофокусом (включая макро) и перископ-теле 3,5× с «без потерь» до 7×. Вычислительный блок DetailMax Engine повышает детализацию днём (Ultra Clear 26 МП), «замораживает» движение (Clear Burst) и очищает ночные кадры (Clear Night Engine). Видео — 4K 120 к/с с Dolby Vision, запись в LOG и предпросмотр LUT для гибкой цветокоррекции.

ПО и ИИ

OxygenOS 16 с OnePlus AI и Google Gemini. Plus Mind по нажатию выделенной клавиши или жестом «три пальца вверх» сохраняет содержимое экрана в Mind Space; Gemini по одному запросу подтягивает данные из Mind Space и формирует персональные ответы (например, маршрут поездки). Также доступны AI Writer (написание и суммирование), AI Recorder (расшифровка встреч с определением спикеров) и AI Portrait Glow (улучшение портретов). За плавность отвечают Parallel Processing 2.0, обновленные анимации и Dual App Control для одновременной работы двух приложений. Для части пользователей предусмотрен 3-месячный пробный период Google AI Pro (расширенные возможности в приложении Gemini, повышенные лимиты в NotebookLM, интеграция Gemini в Gmail и Docs).

Дизайн и защита

Равномерные рамки 1,15 мм, технология LIPO для максимальной площади экрана при сохранении жесткости, развесовка 50/50 и плоская рамка с мягкими гранями. Доступные исполнения: Infinite Black (AG-стекло), Sand Storm (MAO-обработанная рамка с повышенной твердостью) и Ultra Violet (светочувствительное двухтекстурное покрытие). Корпус сертифицирован по IP66/IP68/IP69/IP69K: защита от пыли, погружения до 2 м (30 мин) и струй воды высокой температуры и давления.

Цены и гарантия

Смартфон доступен для заказа в России на AliExpress и Ozon.

12+256 ГБ — Infinite Black — от 49 тыс. 16+512 ГБ — Infinite Black / Sand Storm / Ultra Violet — от 56 тыс. руб.

Смартфоны OnePlus 15, приобретенные в фирменных магазинах и у авторизованных ритейлеров, обеспечиваются официальной гарантией сроком 12 месяцев.