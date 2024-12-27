Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

ФСТЭК РФ ИТ.СОВ Профиль защиты систем обнаружения вторжений



27.12.2024 Программно-аппаратные комплексы Solar NGFW зарегистрированы в реестре Минцифры России 1
27.09.2024 Solar NGFW получил сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России 1
19.09.2024 Solar NGFW получил сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России 1
04.09.2024 Программно-аппаратный комплекс «ИВК Кольчуга-К» на защите сети передачи данных и сетевого периметра предприятий радиоэлектронной отрасли 1
02.09.2024 «Смарт-Софт» представляет Traffic Inspector Next Generation Education – универсальный шлюз безопасности для образовательных учреждений 1
06.08.2024 АО «ИВК» оснастил подразделения ПАО «Роснефть» программно-аппаратным комплексом «ИВК Кольчуга-К» 1
25.07.2023 Универсальный шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation получил сертификат соответствия ФСТЭК России 1
20.06.2022 Кибербезопасность КИИ: от теории к практике 1
13.01.2022 «Айдеко» получила сертификат соответствия ФСТЭК России 1
29.12.2021 Получен сертификат ФСТЭК России для ViPNet xFirewall 5 1
24.08.2021 Infowatch Arma и ЧЭАЗ подписали заявление о совместимости своих флагманских решений 1
03.08.2021 InfoWatch ARMA Industrial Firewall сертифицирован ФСТЭК России 1
07.04.2021 ПАК Dionis DPS производства «Фактор-ТС» включен в реестр ТОРП 1
03.06.2020 UserGate подтвердила соответствие своих решений новым требованиям ФСТЭК России 1
11.02.2020 Решения Check Point прошли сертификацию ФСТЭК 1
30.05.2014 UserGate Proxy & Firewall 6.0 VPN GOST сертифицирован ФСТЭК 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

ФСТЭК РФ и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1014 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 3
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Check Point Software Technologies 760 1
Ideco - Айдеко 71 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 1
StormWall - Сторм системс 67 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 1
Алтэкс-Софт - Altx Soft 31 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Smart-Soft - Смарт-Софт 58 1
ЧЭАЗ - Чебоксарский электроаппаратный завод 8 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
Ростелеком 9701 1
Visa International 1949 1
Россети Янтарь - Янтарьэнерго - Янтарьэнергосбыт 19 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Роснефть - РН-Востсибнефтегаз 4 1
Роснефть - РН-Уватнефтегаз 1 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 11
ФСТЭК РФ - ИТ.МЭ - Профиль защиты межсетевых экранов 14 7
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 6
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 5
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 451 5
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 337 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 4
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 255 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 244 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 114 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 30 3
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 2
ИВК Кольчуга - программный комплекс для безопасного подключения территориальной единицы организации к интернету 17 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 78 2
Check Point Security Gateway 3 1
UserGate UTM 10 1
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 37 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 1
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 18 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
UserGate Proxy & Firewall ПАК 28 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
КриптоПро CSP СКЗИ 211 1
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 37 1
Фактор-ТС - Дионис - DioNIS DPS - DioNIS LXM 10 1
UserGate - Entensys URL Filtering 13 1
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation 57 1
Душа Игорь 22 2
Аносов Дмитрий 3 2
Орлов Максим 3 2
Маннанов Альберт 9 2
Дягилев Василий 84 1
Паршиков Николай 2 1
Хомутов Дмитрий 31 1
Вишняков Александр 3 1
Уздемир Сергей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 77 1
Энергетика - Energy - Energetically 5083 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще