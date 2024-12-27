ФСТЭК РФ ИТ.СОВ Профиль защиты систем обнаружения вторжений
ФСТЭК РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Душа Игорь 22 2
|Аносов Дмитрий 3 2
|Орлов Максим 3 2
|Маннанов Альберт 9 2
|Дягилев Василий 84 1
|Паршиков Николай 2 1
|Хомутов Дмитрий 31 1
|Вишняков Александр 3 1
|Уздемир Сергей 8 1
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