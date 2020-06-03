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UserGate подтвердила соответствие своих решений новым требованиям ФСТЭК России

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

UserGate сообщила о подтверждении соответствия своих решений требованиям, предъявляемым к 4 уровню доверия, утвержденному приказом ФСТЭК России от 30 июля 2018 г. №131.

UserGate UTM является первым устройством, совмещающим в себе систему обнаружения вторжения и межсетевой экран, внесенным в реестр сертифицированных средств защиты информации ФСТЭК России и выполняющим требования к 4 уровню доверия. Теперь, переоформленный 25 мая этого года сертификат соответствия № 3905, подтверждает соответствие требованиям, установленных в следующих документах.

Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий (ФСТЭК России, 2018) – по 4 уровню доверия. Требования к межсетевым экранам (ФСТЭК России, 2016). Профиль защиты межсетевых экранов типа А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ (ФСТЭК России, 2016). Профиль защиты межсетевых экранов типа Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ (ФСТЭК России, 2016). Требования к системам обнаружения вторжений (ФСТЭК России, 2011). Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ (ФСТЭК России, 2012).

Данный уровень сертификации дает возможность использования решения в составе автоматизированных систем до класса защищенности 1Г, значимых объектов КИИ I категории, информационных системах персональных данных (ИСПДн) 1 уровня защищенности, государственных информационных системах (ГИС) 1 класса защищенности, автоматизированных систем управления технологическими процессами 1 класса защищенности и информационных системах общего пользования II класса.

UserGate планирует продолжение сертификации новых устройств по требованиям ФСТЭК России и добавление в действующий сертификат соответствие профилю защиты межсетевых экранов типа «Д» к четвертому кварталу 2020 года.

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