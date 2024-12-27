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ФСТЭК РФ ИТ.МЭ Профиль защиты межсетевых экранов



27.12.2024 Программно-аппаратные комплексы Solar NGFW зарегистрированы в реестре Минцифры России 1
27.09.2024 Solar NGFW получил сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России 1
19.09.2024 Solar NGFW получил сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России 1
04.09.2024 Программно-аппаратный комплекс «ИВК Кольчуга-К» на защите сети передачи данных и сетевого периметра предприятий радиоэлектронной отрасли 2
02.09.2024 «Смарт-Софт» представляет Traffic Inspector Next Generation Education – универсальный шлюз безопасности для образовательных учреждений 3
06.08.2024 АО «ИВК» оснастил подразделения ПАО «Роснефть» программно-аппаратным комплексом «ИВК Кольчуга-К» 2
25.07.2023 Универсальный шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation получил сертификат соответствия ФСТЭК России 3
13.01.2022 «Айдеко» получила сертификат соответствия ФСТЭК России 1
29.12.2021 Получен сертификат ФСТЭК России для ViPNet xFirewall 5 3
03.08.2021 InfoWatch ARMA Industrial Firewall сертифицирован ФСТЭК России 1
19.04.2021 «Инфотекс» получила сертификат ФСТЭК о соответствии Vipnet Coordinator IG 4 требованиям к промышленным межсетевым экранам 1
07.04.2021 ПАК Dionis DPS производства «Фактор-ТС» включен в реестр ТОРП 1
03.06.2020 UserGate подтвердила соответствие своих решений новым требованиям ФСТЭК России 3
11.02.2020 Решения Check Point прошли сертификацию ФСТЭК 1

Публикаций - 14, упоминаний - 24

ФСТЭК РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Ideco - Айдеко 71 1
Check Point Software Technologies 760 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Smart-Soft - Смарт-Софт 58 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
Ростелеком 9701 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Роснефть - РН-Востсибнефтегаз 4 1
Роснефть - РН-Уватнефтегаз 1 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 11
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 9
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 337 5
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 5
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 255 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 4
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 451 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 244 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 114 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 375 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 443 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 369 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 65 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 361 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 1
ФСТЭК РФ - ИТ.СОВ - Профиль защиты систем обнаружения вторжений 16 7
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 2
ИВК Кольчуга - программный комплекс для безопасного подключения территориальной единицы организации к интернету 17 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 78 2
UserGate UTM 10 1
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 37 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 62 1
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 18 1
Фактор-ТС - Дионис - DioNIS DPS - DioNIS LXM 10 1
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation 57 1
Check Point Security Gateway 3 1
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 37 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 30 1
Орлов Максим 3 2
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Хомутов Дмитрий 31 1
Дягилев Василий 84 1
Чапчаев Андрей 55 1
Вишняков Александр 3 1
Аносов Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 3
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КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 77 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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