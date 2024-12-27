ФСТЭК РФ ИТ.МЭ Профиль защиты межсетевых экранов
ФСТЭК РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Роснефть - РН-Востсибнефтегаз 4 1
|Роснефть - РН-Уватнефтегаз 1 1
|Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|Орлов Максим 3 2
|Маннанов Альберт 9 2
|Хомутов Дмитрий 31 1
|Дягилев Василий 84 1
|Чапчаев Андрей 55 1
|Вишняков Александр 3 1
|Аносов Дмитрий 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 14
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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