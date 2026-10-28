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Check Point Security Gateway

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.10.2026 Positive Technologies представила октябрьский дайджест трендовых уязвимостей 1
11.02.2020 Решения Check Point прошли сертификацию ФСТЭК 2
25.11.2016 Энергетический монополист Северо-Запада РФ полностью виртуализовал свои ЦОДы 1
16.11.2015 Check Point получил сертификаты ФСТЭК на шлюзы безопасности 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Check Point Security Gateway и организации, системы, технологии, персоны:

Check Point Software Technologies 841 3
Broadcom - VMware 2636 2
Cisco Systems 5387 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1872 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1464 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 1
Администрация Санкт-Петербурга - Теплосеть Санкт-Петербурга 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7389 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3038 2
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 311 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8071 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9798 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14534 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4519 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 976 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 26 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3329 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2547 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7840 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10925 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1952 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4246 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13243 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22891 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 1
ФСТЭК РФ - ИТ.МЭ - Профиль защиты межсетевых экранов 14 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 180 1
Broadcom - VMware vSphere 620 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 308 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3747 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 210 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
ФСТЭК РФ - ИТ.СОВ - Профиль защиты систем обнаружения вторжений 17 1
Apple iPhone 6 4859 1
Microsoft Windows 17075 1
Дягилев Василий 84 2
Малафеев Алексей 9 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 3
Россия - РФ - Российская федерация 169397 3
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 775 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 805 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 799 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3394 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 681 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 302 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2926 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4693 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5572 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 1
Английский язык 7096 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5737 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4791 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 216 1
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