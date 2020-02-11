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Решения Check Point прошли сертификацию ФСТЭК

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

Check Point Software Technologies Ltd. объявила об успешном прохождении сертификации ФСТЭК России по новым требованиям к межсетевым экранам.

Шлюзы безопасности Check Point Security Gateway версии R77.30 прошли сертификацию в Федеральной службе безопасности и получили сертификат соответствия Федеральной Службы по Техническому и Экспортному Контролю (ФСТЭК) России.

Программно-аппаратный комплекс Шлюз безопасности «Check Point Security Gateway версии R77.30» соответствует требованиям документов: «Требования к межсетевым экранам», «Профиль защиты межсетевых экранов типа А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ», «Профиль защиты межсетевых экранов типа Д четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Д4.ПЗ», «Требования к системам обнаружения вторжений», «Профиль защиты средств обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ».

Программный комплекс Шлюз безопасности «Check Point Security Gateway версии R77.30» соответствует требованиям документов: «Требования к межсетевым экранам», «Профиль защиты межсетевых экранов типа Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ», «Требования к системам обнаружения вторжений», «Профиль защиты средств обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ».

«Check Point присутствует в России уже более 10 лет, — сказал Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ. — Мы всегда уделяли большое внимание требованиям локального рынка. Это касается как локализации и сертификации решений, так и соответствия требованиям заказчиков и российского законодательства».

Специально для российского рынка компания произвела функциональную доработку программно-аппаратных комплексов и продлила версию R77.30 до даты окончания действия сертификата ФСТЭК.

«Использование этих решений позволит заказчикам получить защиту информационных систем мирового класса. Мы ожидаем, что сертификация ФСТЭК даст возможность заказчикам провести аттестацию уже существующих систем и закончить проектирование и внедрение новых систем безопасности» — пояснил Василий Дягилев.

Программные и программно-аппаратные комплексы Check Point Security Gateway версии R77.30 вошли в государственный реестр сертифицированных средств защиты информации.

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