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Безопасность Бизнес
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«Айдеко» получила сертификат соответствия ФСТЭК России

Компания «Айдеко» успешно прошла сертификацию шлюза безопасности Ideco UTM ФСТЭК, который соответствует:

  1. Требованиям доверия (4);
  2. Требованиям к МЭ;
  3. Профилям защиты МЭ (А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ);
  4. Профилям защиты МЭ (Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ);
  5. Требованиям к СОВ;
  6. Профилям защиты СОВ (cети четвертого класса защиты ИТ.СОВ.С4.ПЗ).

Полученный сертификат №4503 от 28.12.21 подтверждает, что Ideco UTM полностью соответствует нормам действующих нормативно-правовых актов РФ и может быть использован для обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры.

ideco.png

«Мы сертифицировали Ideco UTM на новейшей платформе, предусмотрев возможность своевременного обновления ПО до новых версий. Наше решение обладает полной функциональностью для защиты сети и выполнения требований регуляторов», – отмечает директор компании «Айдеко» Дмитрий Хомутов.

По вопросам, связанным с приобретением сертифицированной версии, обращайтесь в отдел продаж компании: 8-800-555-33-40 и на почту sales@ideco.ru.

Подробнее об Ideco UTM ФСТЭК можно узнать здесь.

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