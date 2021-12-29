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Получен сертификат ФСТЭК России для ViPNet xFirewall 5

Компания «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСТЭК России для программно-аппаратного комплекса (ПАК) ViPNet xFirewall 5.

Сертификат соответствия № 4501 от 28.12.2021 подтверждает, что программно-аппаратный комплекс ViPNet xFirewall 5 соответствует требованиям по безопасности информации, установленным в документах:

•«Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) — по четвертому уровню доверия.

•«Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016).

•«Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016).

•«Требования к системам обнаружения вторжений» (ФСТЭК России, 2011), «Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2012).

ПАК ViPNet xFirewall 5 –– это семейство шлюзов безопасности, реализующих парадигму NGFW и позволяющих создавать гранулированные политики безопасности на основе учетных записей пользователей и списка приложений. ViPNet xFirewall 5 обеспечивает фильтрацию трафика на всех уровнях, антивирусную защиту и предотвращение обхода политик ИБ.

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