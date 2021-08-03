InfoWatch ARMA Industrial Firewall сертифицирован ФСТЭК России

Компания InfoWatch ARMA, которая входит в ГК InfoWatch, получила сертификат соответствия программного комплекса InfoWatch ARMA Industrial Firewall требованиям ФСТЭК России по 4 уровню доверия - решение может применяться на значимых объектах КИИ: АСУ ТП, ГИС до 1 класса защищенности включительно и ИС до 1 уровня защищенности включительно.

Успешное завершение работ по сертификации подтвердило, что InfoWatch ARMA Industrial Firewall является межсетевым экраном типа «Д» четвертого класса защиты и системой обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты. Соответствует документам «Требования к межсетевым экранам», «Профиль защиты межсетевых экранов типа Д четвертого класса защиты ИТ.МЭ.Д4.ПЗ», «Требования к системам обнаружения вторжений» (ФСТЭК России 2011г.), «Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты ИТ.СОВ.С4.ПЗ» (ФСТЭК России 2012г.), «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России 2018г.) по 4 уровню доверия и Задания по безопасности, предъявляемых ФСТЭК России к средствам защиты информации. Сертификат выдан сроком до 27 июля 2026 года.

Отечественный промышленный межсетевой экран нового поколения (NGFW) InfoWatch ARMA Industrial Firewall представляет собой программно-аппаратное средство защиты информации в АСУ ТП от компьютерных атак и несанкционированного доступа к информации и реализует функции промышленной системы обнаружения и предотвращения вторжений. Включён в единый реестр российского ПО Минкомсвязи РФ.

По словам генерального директора InfoWatch ARMA Дмитрия Аносова, «сертификат подтверждает, что наш продукт обеспечивает контроль и фильтрацию промышленных протоколов передачи данных для усиленной защиты АСУ ТП от компьютерных атак. InfoWatch ARMA Industrial Firewall обнаруживает вторжения и позволяет фильтровать сетевой трафик до уровня команд и значений промышленных протоколов, которые распространены в стратегически важных для государства секторах экономики. Включение InfoWatch ARMA Industrial Firewall в государственный реестр сертифицированных средств защиты информации ФСТЭК России является для нас важным этапом, свидетельствующим о высоком уровне обеспечения информационной безопасности, предоставляемым нашим решением. Для многих наших заказчиков наличие сертификата ФСТЭК России является обязательным требованием и позволит совместно с интеграторами построить «под ключ» систему защиты от компьютерных атак».