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Solar NGFW получил сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России

Сертифицированная версия Solar NGFW — программно-аппаратный комплекс «Межсетевой экран «Solar» — прошла испытания и подтвердила соответствие требованиям, предъявляемым к межсетевым экранам и системам обнаружения вторжений.

Полученный сертификат ФСТЭК России свидетельствует о том, что Solar NGFW соответствует требованиям к межсетевым экранам по профилю защиты типа «А» и профилю защиты систем обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты (ИТ.МЭ.А4.ПЗ, ИТ.СОВ.С4.ПЗ).

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Четвертый уровень доверия ФСТЭК России означает, что решение Solar NGFW может использоваться для защиты значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ), государственных информационных систем (ГИС) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), а также для защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн).

«Сертификат ФСТЭК четвертого уровня доверия подтверждает высокий уровень безопасности межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW и позволяет нашим клиентам использовать систему, отвечающую требованиям регулятора, для защиты периметра сети от сетевых атак, веб-угроз и вредоносного ПО, — отметил Альберт Маннанов, руководитель продукта Solar NGFW ГК «Солар». — Получение сертификата соответствия на функциональные характеристики нашего флагманского продукта Solar NGFW — это лишь первый шаг в его развитии на российском рынке. В ближайшем будущем мы представим заказчикам существенные обновления, которые улучшат функциональность и производительность продукта».

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