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ИВК Кольчуга программный комплекс для безопасного подключения территориальной единицы организации к интернету
Межсетевой экран «Кольчуга К» программно-аппаратный комплекс для защиты периметра сети от угроз в сетях предприятий или филиальных сетях. Осуществляет контроль и фильтрацию информационных потоков в соответствии с заданными правилами.
УПОМИНАНИЯ
ИВК Кольчуга и организации, системы, технологии, персоны:
|Сизоненко Григорий 40 5
|Андреев Валерий 25 4
|Орлов Максим 3 2
|Александров Антон 11 1
|Новодворский Алексей 109 1
|Рамендик Михаил 19 1
|Вагнер Виктор 6 1
|Садов Олег 6 1
|Степанюк Михаил 70 1
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