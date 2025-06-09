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ИВК Кольчуга программный комплекс для безопасного подключения территориальной единицы организации к интернету


Межсетевой экран «Кольчуга К» программно-аппаратный комплекс для защиты периметра сети от угроз в сетях предприятий или филиальных сетях. Осуществляет контроль и фильтрацию информационных потоков в соответствии с заданными правилами.

УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 Компании «ИВК» и «Актив» обеспечили работу устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0  в СКЗИ «ИВК Крипто» 1
04.09.2024 Программно-аппаратный комплекс «ИВК Кольчуга-К» на защите сети передачи данных и сетевого периметра предприятий радиоэлектронной отрасли 4
06.08.2024 АО «ИВК» оснастил подразделения ПАО «Роснефть» программно-аппаратным комплексом «ИВК Кольчуга-К» 3
06.03.2024 Владельцы КИИ строят инфраструктуру на компьютерах и программных продуктах АО «ИВК»: итоги 2023 года 2
19.12.2023 ИВК выпустила новую версию промышленного межсетевого экрана «ИВК Кольчуга-К», сертифицированную ФСТЭК России 1
24.08.2023 Merlion и ИВК подписали дистрибьюторское соглашение 1
10.07.2023 OCS начинает продвижение программных продуктов ИВК 1
24.01.2022 В 2021 г. крупнейшие владельцы критической информационной инфраструктуры внедрили российскую защищенную ОС «Альт 8 СП» 1
05.10.2021 Positive Technologies и ИВК объединили возможности Maxpatrol SIEM и «ИВК Кольчуга-К» 1
10.07.2014 ИВК создала типовое решение для работы органов местного самоуправления в рамках «Электронного правительства» 2
24.05.2012 ИВК предлагает платформу для создания систем с высокими требованиями к защищенности и сложности обработки данных 1
29.11.2010 ПО «ИВК БюрократЪ» сертифицировано как платформа защищенного электронного документооборота 2
13.08.2010 УСД в ХМАО-Югре выбрало поставщика ПО, оборудования и услуг по капремонту Урайского городского суда 1
25.06.2010 УСД в ХМАО-Югре требуются услуги по капремонту Урайского городского суда, поставке ПО и оборудования 1
06.02.2009 ИВК представила методологию защиты территориально-распределенных ИС 1
29.11.2007 ИВК получила лицензию от ФСБ РФ 1
30.09.2005 Переходим на Linux: грамотный выбор дистрибутива 2
18.02.2004 ИВК выпустил новый межсетевой экран 3

Публикаций - 18, упоминаний - 29

ИВК Кольчуга и организации, системы, технологии, персоны:

ИВК - Информационная внедренческая компания 190 15
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1305 4
Базальт СПО - BaseALT 707 4
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 15 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5045 2
БАРС Груп 551 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 60 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
Red Hat 1326 1
Microsoft Corporation 24870 1
SAP SE 5336 1
Oracle Corporation 6761 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Сонет 169 1
HP - Hewlett-Packard 3628 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 393 1
Эшелон НПО 132 1
OpenText - Micro Focus - Novell - Ximian - Helix Code - International Gnome Support 27 1
OpenText - Micro Focus - Novell 872 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 469 1
ЦБИ - Центр безопасности информации 29 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 1
Linspire - Lindows 59 1
Lycoris 2 1
Merlion - Мерлион 844 1
Softline - Софтлайн 2999 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 314 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1014 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 83 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - МЭС Юга 43 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 613 1
Росатом - ПО Старт имени М.В. Проценко ФНПЦ - Производственное объединение Старт имени М.В. Проценко Федеральный научно-производственный центр 9 1
РЖД - Российские железные дороги 1943 1
Роснефть - РН-Востсибнефтегаз 4 1
Роснефть - РН-Уватнефтегаз 1 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4428 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12099 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3225 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2981 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 218 2
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6091 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 272 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1054 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3429 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 1
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ИВК Юпитер Крипто 31 6
Linux OS 10264 4
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Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 4
ИВК Крипто СКЗИ - средство криптографической защиты 7 4
ИВК БюрократЪ СЭД 12 3
Microsoft Windows 15923 3
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Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 377 2
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 98 2
Eaton Powerware ИБП 67 2
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 41 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 2
ИВК Портал 5 2
ФСТЭК РФ - ИТ.СОВ - Профиль защиты систем обнаружения вторжений 16 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 86 2
Avaya Aura 121 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 208 1
Apple macOS 2118 1
Intel x86 - архитектура процессора 1913 1
Oracle Java - язык программирования 3144 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 257 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 199 1
БАРС Груп - BarsUP.Net - BarsUP.AI - BarsUP.Anypoint Gateway - BarsUp.Access Manager 24 1
IBM OS/2 - eComStation 79 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5464 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 893 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 312 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1341 1
Linux - Debian GNU 492 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7182 1
Apple iPad 3885 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 531 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 1
Red Hat - Linux Fedora 226 1
Red Hat RPM - Package Manager 162 1
ИВК Кортеж 1 1
ИВК Метрика 1 1
ИВК Сонет 5 1
Сизоненко Григорий 40 5
Андреев Валерий 25 4
Орлов Максим 3 2
Александров Антон 11 1
Новодворский Алексей 109 1
Рамендик Михаил 19 1
Вагнер Виктор 6 1
Садов Олег 6 1
Степанюк Михаил 70 1
Россия - РФ - Российская федерация 149539 17
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1250 2
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Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1280 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3028 1
Россия - УФО - Свердловская область 1594 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 619 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2529 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1744 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1967 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1886 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1343 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1542 1
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Россия - УФО - Тюменская область 1201 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 838 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 700 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 887 1
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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 846 1
Россия - СЗФО - Псковская область 647 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17503 1
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Европа 24403 1
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2817 2
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Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 69 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9103 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11150 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 727 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3210 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4542 1
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3099 1
Список системообразующих предприятий РФ 294 1
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 911 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1951 1
VAD - Value Added Distribution 111 1
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Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 946 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 7 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 159 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 326 1
Микроэлектроника - международный форум 17 1
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