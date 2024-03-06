Владельцы КИИ строят инфраструктуру на компьютерах и программных продуктах АО «ИВК»: итоги 2023 года

2023 г. прошел для «Информационной внедренческой компании (АО «ИВК») под знаком оснащения критической информационной инфраструктуры государственного и коммерческого секторов. Компания последовательно развивает линейки вычислительной техники, программных продуктов и программно-аппаратных комплексов собственного производства. Об этом CNews сообщили представители АО «ИВК».

«Наша первоочередная задача – обеспечить организации госсектора и бизнеса качественными, производительными, надёжно защищенными программными продуктами и вычислительной техникой, отвечающими требованиям регуляторов, – сказал Григорий Сизоненко, генеральный директор АО «ИВК». – В 2024 г. мы продолжим развивать наш программно-аппаратный стек на основе собственной инфраструктуры производства, которая позволяет полностью управлять жизненным циклом наших изделий и обеспечивать их технологическую независимость».

Сертифицированная операционная система «Альт СП» («Альт 8 СП») со встроенными средствами защиты установлена на более чем 110 тыс. серверов и рабочих станций – на 300% больше, чем в 2022 г. Среди заказчиков – Федеральная налоговая служба Российской Федерации, Мицифры России, Социальный (ранее Пенсионный) фонд Российской Федерации, ситуационно-информационный центр Министерства транспорта Российской Федерации, РЖД, предприятия ТЭК, здравоохранения, образования, химической промышленности и металлургии, банки и страховые компании.

Выпущен новый релиз ОС «Альт СП 10», соответствующий требованиям защиты к средствам виртуализации и контейнеризации. Соответствие подтверждено сертификатом ФСТЭК России. В новую версию ОС добавлены инструменты проверки целостности виртуальных машин и контейнеров с механизмами блокировки запуска скомпрометированных образов, механизм проверки контейнеров, образов виртуальных машин и отдельных пакетов на уязвимости – проверка ведется как по международной базе уязвимостей (CVE), так и по базе уязвимостей ФСТЭК России (BDU) и др.

Экосистема российских программных и программно-аппаратных решений, совместимых с ОС «Альт СП», усилена средствами защиты информации. В 2023 г. в нее вошли программно-аппаратный комплекс ESMART® Token для аутентификации и идентификации пользователей, универсальное решение «КриптоАРМ ГОСТ 3» для создания и проверки квалифицированной электронной подписи, шифрования файлов и управления цифровыми сертификатами, семейство USB-токенов, смарт-карт «Рутокен» и ПО «Рутокен Плагин», решение «Континент» ZTN для защищенного удаленного доступа в корпоративную сеть с компьютеров и смартфонов, система строгой двухфакторной и многофакторной аутентификации Aladdin SecurLogon.

В 2023 г. ИВК присоединилась к соглашению о формировании Консорциума участников по поддержке Технологического центра исследования безопасности ядра Linux.

ОС «Альт СП» доступна на облачных платформах

Инфраструктуру на основе ОС «Альт СП» теперь можно развернуть на облачных платформах российских провайдеров «T1 Cloud», «МегаФон Облако», Yandex Cloud, а также арендовать через онлайн-витрину Softline. «Альт СП» работает на облачной платформе так же производительно и устойчиво, как на собственном оборудовании компаний. Благодаря размещению ОС на облачных платформах, десятки тысяч компаний могут оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру, масштабировать и гибко управлять вычислительными ресурсами.

ИВК переводит управление жизненным циклом изделий на российскую платформу

На производственной площадке ИВК в 2023 г. развернулось комплексное тестирование российской системы для управления жизненным циклом изделий. Работа выполнялась в рамках корпоративной программы построения корпоративной технологически независимой ИТ-инфраструктуры. Система полного жизненного цикла САРУС – это разработка Всероссийского НИИ экспериментальной физики (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»). Платформа управления производственными предприятиями включает модули для поддержки полного жизненного цикла изделий: исследование и обоснование – проектирование – опытный образец – испытания – производство – эксплуатация – модернизация – утилизация. Основой СПЖЦ САРУС является ОС «Альт», специалисты ИВК помогают обеспечивать совместимость с ОС прикладного ПО, включенного в состав платформы.

Задачей опытной эксплуатации являлась адаптация ПО СПЖЦ, в частности системы конструкторского проектирования (модуль CAD) и системы технологической подготовки производства (модуль CAPP) для разработки компьютерных блоков и печатных узлов подразделениями АО «ИВК», подготовки рабочей конструкторской и технологической документации, сопровождении жизненного цикла изделий. Валерий Андреев, заместитель генерального директора по науке и развитию компании ИВК, на XII форуме по цифровизации оборонно-промышленного комплекса «ИТОПК-2023» поделился опытом освоения ПО СПЖЦ инженерами-технологами ИВК, настройки рабочей среды, эксплуатации комплекса в системе технологической подготовки производства (модуль CAPP) и разработки технологической документации изделий ИВК.

Развитие линейки вычислительной техники и программно-аппаратных комплексов

АО «ИВК» продолжает развивать линейку вычислительной техники общего и специального назначения, предназначенной для решения сложных управляющих и вычислительных задач, требующих высокой производительности и надежного хранения. Оборудование способно работать в тяжелых условиях, включая влагу, пыль, низкие и высокие температуры, вибрацию и удары. Вычислительная техника ИВК вызвала большой интерес участников форума «Микроэлектроника 2023». На стенде компании были представлены работающие образцы БЦВМ РС 104-32 – универсального блока цифровой вычислительной машины, БВП-01 – блока вычислительный для систем промышленной автоматизации с возможностью крепления на DIN-рейку, ТКМ 33 – универсального блока цифровой вычислительной машины для эксплуатации в тяжелых условиях, процессорного модуля ПМ-2У с процессором Эльбрус 2С3, БПВ-И35-100М – встраиваемого блока питания для установки в изделия типа БЦВМ, платы-носителя COM-E6v2 для совместной работы с процессорными модулями в формате COM-Express Type6 и др.

Программно-аппаратные комплексы ИВК защищают ИТ-инфраструктуры госорганов

В 2023 г. «ИВК Крипто», программно-аппаратный комплекс для защиты периметра корпоративной ИТ-инфраструктуры, и «ИВК Кольчуга-К», программно-аппаратный комплекс с функциями межсетевого экрана, были внедрены в доверенные контуры ИТ-инфраструктур ряда региональных департаментов информационных технологий и цифрового развития, государственной судебной системы.

Дистрибьюторские и партнерские соглашения

В 2023 г. в партнерскую экосистему АО «ИВК» вошла группа компаний «Компьютеры и сети». Новый партнер, один из крупнейших системных интеграторов России, получил статус официального поставщика продукции ИВК. Статус подтверждает, что компания является официальным поставщиком продукции АО «ИВК» и может осуществлять поставку межсетевого экрана «ИВК Кольчуга-К» и программно-аппаратного комплекса «ИВК Крипто» на всей территории Российской Федерации.

Обучение ИТ-специалистов заказчиков

В авторизованном учебном центре ИВК, организованном на базе Высшей инженерной школы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СпбПУ), состоялся первый выпуск слушателей курса «Комплекс средств защиты ОС «Альт 8 СП»». Обучение прошли системные администраторы и специалисты по информационной безопасности организаций–владельцев критической информационной инфраструктуры. По итогам аттестации все слушатели получили квалификационный сертификат компании ИВК. Модули курса включают изучение основ обеспечения информационной безопасности с применением ОС «Альт СП», дискреционное и мандатное разграничение доступа, контроль целостности системы, подсистему аутентификации, систему сигнализации на основе nagios и др.

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«Информационная внедренческая компания» («ИВК») — производитель российских информационных технологий, средств защиты информации, инфраструктурных программных продуктов и программно-аппаратных решений, компьютерной техники, встраиваемых систем на базе отечественных операционных систем и процессоров. ИВК совместно с «Базальт СПО» развивает линейку защищенных российских операционных систем «Альт СП».