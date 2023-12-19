ИВК выпустила новую версию промышленного межсетевого экрана «ИВК Кольчуга-К», сертифицированную ФСТЭК России

Выпущен новый релиз межсетевого экрана «ИВК Кольчуга-К» производства АО «ИВК» с расширенной функциональностью для обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) в локальных вычислительных сетях организаций; в первую очередь – в сетях, подключенных к внешним сетям передачи данных. В связи с изменениями обновлен действующий сертификат ФСТЭК России №4357. В документ включены сведения о соответствии программно-аппаратного комплекса требованиям к системам обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты. Используя «ИВК Кольчуга-К», заказчики смогут создавать защищенные информационные системы, в том числе на объектах КИИ, отвечающие действующим требованиям законодательства России в области защиты информации. Об этом CNews сообщили представители ИВК.

«По оценкам экспертов, количество кибердиверсий в России в 2023 г. выросло в полтора раза, а методы и техники атак совершенствуются. Целями преимущественно становятся предприятия критической инфраструктуры, госсектор или оборонная промышленность, – отметил Григорий Сизоненко, генеральный директор АО «ИВК». – Поэтому мы постоянно наращиваем и совершенствуем функциональность наших продуктов, чтобы они полностью отвечали потребностям заказчиков. В первую очередь – владельцев критической информационной инфраструктуры. «ИВК Кольчуга-К» – проверенный временем программно-аппаратный комплекс, который успешно используется на объектах КИИ разных отраслей. Новый релиз продукта позволит повысить их защиту».

Полученный сертификат ФСТЭК России подтверждает, что программно-аппаратный комплекс «ИВК Кольчуга-К» полностью соответствует требованиям действующих нормативно-правовых актов России, а также может использоваться для реализации мер защиты по обнаружению (предотвращению) вторжений в информационных системах персональных данных, государственных информационных система, в автоматизированных системах управления технологическими процессами и на объектах критической информационной инфраструктуры.

Для использования новых возможностей МЭ «ИВК Кольчуга-К» на уже приобретенных изделиях ЛКНВ.466217.002 необходимо установить обновление программного обеспечения ПАК, опубликованное на официальном сайте АО «ИВК», и приобрести дополнительную лицензию на право применения соответствующей функциональности.

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«Информационная внедренческая компания» («ИВК») — компания в области производства российских информационных технологий, средств защиты информации, инфраструктурных программных продуктов и программно-аппаратных решений, компьютерной техники, встраиваемых систем на базе отечественных операционных систем и процессоров. ИВК совместно с «Базальт СПО» развивает линейку защищенных российских операционных систем «Альт СП».