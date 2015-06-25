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ИВК Портал

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.06.2015 Система «ИВК Портал» полностью совместима с новейшей Java-машиной 3
16.09.2014 ИВК создала портал муниципальных услуг Ступинского района Московской области 1
10.07.2014 ИВК создала типовое решение для работы органов местного самоуправления в рамках «Электронного правительства» 1
25.04.2013 «ИВК Портал» сертифицирован для создания интернет-порталов госуслуг 2
24.05.2012 ИВК предлагает платформу для создания систем с высокими требованиями к защищенности и сложности обработки данных 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

ИВК Портал и организации, системы, технологии, персоны:

ИВК - Информационная внедренческая компания 202 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Red Hat 1378 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 1
Эшелон НПО 150 1
Сонет 173 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 155 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 1
Baum - Baum Inform - Баум-Информ - Баум НПО - СК-СХД 42 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
Middleware - AIM - Application Infrastructure and Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 195 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 366 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 158 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 804 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 851 2
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 2
Сервер приложений - Application server 357 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 1
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 191 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 619 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 491 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 1
ИВК БюрократЪ СЭД 13 5
ИВК Юпитер Крипто 32 5
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Linux OS 11533 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
ИВК Кольчуга - программный комплекс для безопасного подключения территориальной единицы организации к интернету 20 2
ИВК Сонет 5 2
ИВК Кортеж 1 1
ИВК Метрика 1 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Microsoft Windows 16882 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 124 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 1
Linux - Debian GNU 567 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 42 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Андреев Валерий 25 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Список системообразующих предприятий РФ 328 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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