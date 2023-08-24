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Merlion и ИВК подписали дистрибьюторское соглашение

Merlion сообщила о подписании дистрибьюторского соглашения с ИВК, разработчиком и производителем российских наукоемких информационных технологий, прикладных и инфраструктурных программных продуктов, программно-аппаратных решений, средств защиты информации, промышленного оборудования общего и специального назначения.

ИВК работает на российском рынке более 25 лет. На базе собственного независимого стека технологий компания развивает портфель сертифицированных по требованиям регуляторов продуктов и решений, ориентированных на государственные и коммерческие организации. Является головной организацией в группе компаний, включающей «Базальт СПО», разработчика семейства операционных систем «Альт» (есть в портфеле Merlion).

В качестве официального дистрибьютора Merlion начинает продвигать среди своих партнеров весь спектр решений вендора: программно-аппаратные продукты (в том числе программно-аппаратный межсетевой экран «ИВК Кольчуга-К» и средство построения криптозащищенных виртуальных частных сетей (VPN) «ИВК Крипто») и компьютерную технику (серверы и системы хранения данных для отказоустойчивых и вычислительных кластеров, специализированные аппаратные средства).

Дистрибьютор вместе с командой разработчика будет знакомить партнеров с решениями ИВК, окажет содействие в подборе оборудования и в подготовке к проектам и тендерам. Сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание вендором успешно выстроено – сеть сервисных центров покрывает 81 субъект РФ.

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Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем компании Merlion, сказал: «Команда нашего дивизиона VAD активно работает с отечественными разработчиками и производителями, транслируя их продукты партнерам-системным интеграторам. Пополнение портфеля ведущими решениями компании ИВК дополнительно расширяет наши возможности для развития поставок в сегмент крупного бизнеса и государственных структур».

Григорий Сизоненко, генеральный директор компании ИВК, сказал: «Наша компания планомерно наращивает экосистему партнеров, чтобы заказчики в любой точке страны получали квалифицированную помощь в выборе, внедрении и использовании продуктов ИВК. Партнерство ИВК и Merlion позволит оперативно решать комплексные задачи, связанные с переходом государственных и коммерческих организаций на российские решения и значительно ускорит темпы обеспечения их технологической независимости».

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