Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
U.S. Department of Energy Fermilab Scientific Linux SL
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|03.09.2026
|Прощайте, Red Hat Linux и IBM! Тысячи компьютеров CERN мигрируют на чистый Debian 1
|15.03.2018
|«Мой офис» создал решение для чиновников и крупного бизнеса на PostgreSQL 1
|19.11.2014
|OpenStack: как получить надежное облачное решение 1
|02.11.2012
|Red Hat: «Пользователям не важно, открыт ли код» 1
|10.08.2011
|Red Hat пришел в Россию 1
|01.07.2008
|Вышел Scientific Linux 5.2 1
|27.11.2007
|Как делать деньги на Open Source? 1
|26.04.2007
|Ученики Поносова будут изучать Linux 1
|30.09.2005
|Переходим на Linux: грамотный выбор дистрибутива 1
Публикаций - 9, упоминаний - 9
U.S. Department of Energy и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft - LinkedIn 705 1
|Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
|Рамендик Михаил 19 2
|Садов Олег 6 2
|Арсентьев Андрей 80 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
|Новодворский Алексей 114 1
|Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 1
|Фролов Павел 86 1
|Давыдов Александр 55 1
|Козлов Михаил 183 1
|Пертенава Лилиана 8 1
|Поносов Александр 69 1
|Бугрин Сергей 10 1
|Вагнер Виктор 6 1
|Федосеев Виктор 2 1
|Гавриков Николай 1 1
|Машкин Илья 1 1
|Totton Jim - Тоттон Джим 5 1
|Сомс Леонид 9 1
|Сенюкова Анна 2 1
|РИА Новости 1040 1
|CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 247 2
|МПГУ - Московский педагогический государственный университет 42 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469683, в очереди разбора - 725189.
Создано именных указателей - 200529.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469683, в очереди разбора - 725189.
Создано именных указателей - 200529.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.