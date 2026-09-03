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U.S. Department of Energy Fermilab Scientific Linux SL

U.S. Department of Energy - Fermilab - Scientific Linux - SL

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.09.2026 Прощайте, Red Hat Linux и IBM! Тысячи компьютеров CERN мигрируют на чистый Debian 1
15.03.2018 «Мой офис» создал решение для чиновников и крупного бизнеса на PostgreSQL 1
19.11.2014 OpenStack: как получить надежное облачное решение 1
02.11.2012 Red Hat: «Пользователям не важно, открыт ли код» 1
10.08.2011 Red Hat пришел в Россию 1
01.07.2008 Вышел Scientific Linux 5.2 1
27.11.2007 Как делать деньги на Open Source? 1
26.04.2007 Ученики Поносова будут изучать Linux 1
30.09.2005 Переходим на Linux: грамотный выбор дистрибутива 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

U.S. Department of Energy и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1379 6
Microsoft Corporation 25822 4
IBM - International Business Machines Corp 9709 4
Oracle Corporation 7090 3
OpenText - Micro Focus - Novell 880 3
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 3
Conectiva 16 2
Canonical 222 2
HP - Hewlett-Packard 3667 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 2
OpenText - Micro Focus - Novell - Ximian - Helix Code - International Gnome Support 27 2
SAP SE 5611 1
Yandex - Яндекс 9296 1
Intel Corporation 12850 1
HP Inc. 5903 1
Новые облачные технологии (НОТ) 487 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3125 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 1
Naumen - Наумен 758 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 1
AT&T Inc 1726 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Netscape Communications Corporation 426 1
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 18 1
Google LLC 12746 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
SWsoft - Standard & Western Software 49 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 1
Mirantis - Мирантис 37 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 1
Linspire - Lindows 59 1
VDEL 45 1
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 33 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 606 1
Lycoris 2 1
BCC - Lynx BCC Company- Линкс BCC компани 16 1
Системы документооборота 522 1
Microsoft - LinkedIn 705 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5747 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13976 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3666 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2890 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5987 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8704 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28423 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54312 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33679 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13218 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18233 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12983 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15501 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7265 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36471 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 682 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24552 2
OVZ - OpenVZ - Виртуализация на уровне операционной системы 32 2
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 178 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4892 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12262 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26444 2
СЭД - DMS - Document Management System - Система управления документами 15 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3066 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6738 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35370 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1071 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18146 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8721 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3365 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 976 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17047 1
OpenStack 562 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14040 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10059 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26056 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3249 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1063 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9579 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4427 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1431 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 277 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29796 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3379 1
Linux OS 11593 7
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 575 5
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 360 4
Microsoft Windows 16950 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1675 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 671 3
OpenText - Micro Focus - Novell Enterprise Linux Services - Novell SUSE Linux 69 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1021 2
Oracle Java - язык программирования 3481 2
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 254 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1318 2
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 94 2
Apache OpenOffice 490 2
Red Hat Linux 205 2
Perl - Язык программирования 156 2
Linux - Debian GNU 571 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 460 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1814 2
Linux KDE KDEedu - KDE Education Project - KDE-Edu project 4 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Master 5 1
openSUSE - SUSE Linux Professional 6 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1057 1
Новые облачные технологии - МойОфис 962 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5783 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1697 1
Oracle Java Development Kit - JDK 209 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 656 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 316 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 688 1
OpenVPN 87 1
Linux GNU - Gentoo 47 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 1
Red Hat RPM - Package Manager 193 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 250 1
Avaya IP Office Cloud Platform 84 1
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 239 1
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client - Cisco VPN - Cisco IPsec VPN Cisco NME-RVPN - Russia VPN Network Module 53 1
Linux Slackware 30 1
Рамендик Михаил 19 2
Садов Олег 6 2
Арсентьев Андрей 80 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
Новодворский Алексей 114 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 1
Фролов Павел 86 1
Давыдов Александр 55 1
Козлов Михаил 183 1
Пертенава Лилиана 8 1
Поносов Александр 69 1
Бугрин Сергей 10 1
Вагнер Виктор 6 1
Федосеев Виктор 2 1
Гавриков Николай 1 1
Машкин Илья 1 1
Totton Jim - Тоттон Джим 5 1
Сомс Леонид 9 1
Сенюкова Анна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 167230 7
Европа 24999 4
Франция - Французская Республика 8189 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19248 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54893 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47802 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19621 2
Бразилия - Федеративная Республика 2529 2
Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Сепыч 25 1
Азия - Азиатский регион 5937 1
Германия - Федеративная Республика 13254 1
Австрия - Вена 261 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1415 1
Нигерия - Федеративная Республика 340 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58040 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5127 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34007 3
Образование в России 2928 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12373 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1384 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11722 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16186 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53773 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2197 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3118 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1580 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5768 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2782 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5811 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1314 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2705 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3603 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4811 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1083 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Физика - Physics - область естествознания 2953 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2765 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2294 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8875 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 982 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3320 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1922 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 864 1
РИА Новости 1040 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 247 2
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 42 1
CNews AWARDS - награда 574 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2674 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469683, в очереди разбора - 725189.
Создано именных указателей - 200529.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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