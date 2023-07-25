Универсальный шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation получил сертификат соответствия ФСТЭК России

Компания «Смарт-софт» сообщает о получении сертификата ФСТЭК №4692 от 13 июля 2023 г. на универсальный шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation. Результатом сертификации стало подтверждение соответствия продукта требованиям к межсетевым экранам (типы А и Б, 4 класс защиты), требованиям к системам обнаружения вторжений (уровень сети, 4 класс защиты), требованиям по безопасности информации (4 уровень доверия). Об этом CNews сообщили представители «Смарт-софт».

Сертифицированы программно-аппаратные комплексы (модели S100 на базе аппаратных платформ «Новые платформы», S300, M700 и L1500+ на базе аппаратных платформ «Аквариус») и программное обеспечение Traffic Inspector Next Generation.

Универсальный шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation получил сертификат соответствия ФСТЭК России

Поученный сертификат удостоверяет, что Traffic Inspector Next Generation является средством защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, и соответствует требованиям следующих документов:

– «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) – по 4 уровню доверия;

– «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016);

– «Профиль защиты межсетевых экранов типа А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016);

– «Профиль защиты межсетевых экранов типа Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016);

– «Требования к системам обнаружения вторжений» (ФСТЭК России, 2011);

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– «Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2012).

Сертифицированный универсальный шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation FSTEC может применя ться в информационных системах, в которых обрабатывается информация, не содержащая сведений, составляющих государственную тайну, в том числе: в значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) 1 категории; в государственных информационных системах (ГИС) до 1 класса защищенности включительно; в автоматизированных системах (АС) управления производственными и технологическими процессами до 1 класса защищенности включительно; в информационных системах персональных данных (ИСПДн) до 1 уровня защищенности включительно; в информационных системах общего пользования II класса.

Traffic Inspector Next Generation — универсальный шлюз безопасности для организации контролируемого доступа в интернет корпоративных компьютерных сетей и их защиты от внешних угроз. Решение обеспечивает фильтрацию на разных уровнях модели OSI (сетевом, транспортном, прикладном) и управление через веб-интерфейс по защищенному HTTPS-подключению, а также по протоколу SSH с использованием терминального доступа. Traffic Inspector Next Generation разворачивается в роли шлюза на границе корпоративной сети и позволяет контролировать информационные потоки между локальной сетью и интернетом.

«Процесс сертификации ФСТЭК – довольно сложная и длительная процедура, предполагающая тщательный анализ и проверку как самого продукта, так и вендора. По большому счету сертификация – это тест на профпригодность и уровень компетенций компании-разработчика. И мы его успешно прошли», – отметил Александр Вишняков, руководитель проектов «Смарт-софт».

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«Смарт-софт» - российская ИТ-компания, обладающая компетенциями и продуктами собственной разработки в сфере информационной безопасности. Компания работает на рынке информационной безопасности для бизнеса и госсектора с 2003 г.