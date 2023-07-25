Универсальный шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation получил сертификат соответствия ФСТЭК России
Компания «Смарт-софт» сообщает о получении сертификата ФСТЭК №4692 от 13 июля 2023 г. на универсальный шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation. Результатом сертификации стало подтверждение соответствия продукта требованиям к межсетевым экранам (типы А и Б, 4 класс защиты), требованиям к системам обнаружения вторжений (уровень сети, 4 класс защиты), требованиям по безопасности информации (4 уровень доверия). Об этом CNews сообщили представители «Смарт-софт».
Сертифицированы программно-аппаратные комплексы (модели S100 на базе аппаратных платформ «Новые платформы», S300, M700 и L1500+ на базе аппаратных платформ «Аквариус») и программное обеспечение Traffic Inspector Next Generation.
Поученный сертификат удостоверяет, что Traffic Inspector Next Generation является средством защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, и соответствует требованиям следующих документов:
– «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) – по 4 уровню доверия;
– «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016);
– «Профиль защиты межсетевых экранов типа А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016);
– «Профиль защиты межсетевых экранов типа Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016);
– «Требования к системам обнаружения вторжений» (ФСТЭК России, 2011);
– «Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2012).
Сертифицированный универсальный шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation FSTEC может применя ться в информационных системах, в которых обрабатывается информация, не содержащая сведений, составляющих государственную тайну, в том числе: в значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) 1 категории; в государственных информационных системах (ГИС) до 1 класса защищенности включительно; в автоматизированных системах (АС) управления производственными и технологическими процессами до 1 класса защищенности включительно; в информационных системах персональных данных (ИСПДн) до 1 уровня защищенности включительно; в информационных системах общего пользования II класса.
Traffic Inspector Next Generation — универсальный шлюз безопасности для организации контролируемого доступа в интернет корпоративных компьютерных сетей и их защиты от внешних угроз. Решение обеспечивает фильтрацию на разных уровнях модели OSI (сетевом, транспортном, прикладном) и управление через веб-интерфейс по защищенному HTTPS-подключению, а также по протоколу SSH с использованием терминального доступа. Traffic Inspector Next Generation разворачивается в роли шлюза на границе корпоративной сети и позволяет контролировать информационные потоки между локальной сетью и интернетом.
«Процесс сертификации ФСТЭК – довольно сложная и длительная процедура, предполагающая тщательный анализ и проверку как самого продукта, так и вендора. По большому счету сертификация – это тест на профпригодность и уровень компетенций компании-разработчика. И мы его успешно прошли», – отметил Александр Вишняков, руководитель проектов «Смарт-софт».
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«Смарт-софт» - российская ИТ-компания, обладающая компетенциями и продуктами собственной разработки в сфере информационной безопасности. Компания работает на рынке информационной безопасности для бизнеса и госсектора с 2003 г.