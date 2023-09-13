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Корпоративный сервер «Р7-офис» 12.5.3: улучшенная безопасность и поддержка конвертации для новых форматов файлов

Корпоративный сервер «Р7-офис» получил обновление. Добавлены новые параметры для безопасного использования портала: настройка лимитов неудачных попыток входа, возможность задавать параметры пароля, регистрация с использованием доверенного почтового домена. Также стала доступна конвертация для файлов формата htm, mhtml, wps, wpt и др.

Дополнительная безопасность

Появилась ключевая функция для удобной совместной работы - возможность предоставлять доступ по внешней ссылке не только к документам, но и к папкам. При этом пользователь может создавать несколько внешних ссылок, по-разному их настроив. Например, можно задать «время жизни» такой ссылки или сделать обязательным введение пароля при попытке получения доступа внешним пользователем.

Реализованы дополнительные настройки входа: теперь для защиты портала от атак, использующих метод полного перебора, можно настроить лимиты неудачных попыток входа пользователя. Когда такой лимит будет достигнут, новые попытки входа с IP-адреса будут заблокированы на заданный период времени (или, если в настройках выбран запрос капчи, будет показана она).

Администратор портала получил возможность входа от лица любого другого пользователя. Это может быть полезно для решения возникших технических проблем или помощи в восстановлении доступа. При этом администратор не сможет войти в систему от имени других администраторов.

Чтобы пользователи не применяли слишком простые или слишком короткие пароли, теперь можно задать их параметры. В то же время регистрация стала проще за счет использования доверенных почтовых доменов. Если ввести доверенный почтовый сервер в настройках доступа к порталу, любой сотрудник компании, имеющий учетную запись на указанном почтовом сервере, сможет зарегистрироваться самостоятельно, нажав ссылку «Присоединиться» на странице входа и введя свой адрес почты.

Функционал

Реализована часто запрашиваемая функция - вставка в таблицу данных из внешнего источника. В обновленной версии пользователи могут создавать связи между различными ячейками в рамках одной книги, чтобы облегчить навигацию и быстрый доступ к нужной информации. Вставка ссылок на ячейки в рамках одной книги может быть особенно полезна при работе с большими таблицами данных, где необходимо быстро переключаться между различными частями таблицы. Кроме того, это может помочь сократить время на поиск нужной информации и повысить эффективность работы с документами. Ссылки на ячейки можно вставлять вручную.

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Импортонезависимость

Сервер в новой версии получил поддержку конвертации в любой поддерживаемый формат (OOXML, ODF, PDF, RTF или TXT). В основном они относятся к устаревшим офисным приложениям, тем, которые используются редко или вовсе ушедшим с рынка. Поддержка таких файлов бывает очень важна в случае, если необходимо разобраться в какой-то старой документации. Операция конвертации запускается, если пользователь выберет опцию «Скачать как».

Поддержку получили файлы DPS и DPT (файлы презентаций и шаблонов презентаций пакета), ET и ETT (таблицы и шаблоны таблиц), HTM и MHTM (сохраненные веб-страницы и веб-архивы), STW (формат шаблона текстового документа), SXC (таблицы), SXI (презентации), SXW (текстовый файл), WPS (текстовый файл), WPT (шаблон документа), XLSB (таблицы).

Дизайн и удобство

Корпоративный сервер обрел возможность выбора темы оформления — она может быть светлой, темной или системной. Тема, заданная пользователем на портале, будет применяться в десктопных редакторах, подключенных к этому аккаунту. Настройка находится в профиле пользователя.

Миниатюры в новой версии отображаются по принципу «резиновой верстки»: в зависимости от размера окна браузера их ширина адаптируется.

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