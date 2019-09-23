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Корнильев Кирилл



23.09.2019 ИТ-дистрибьюторы создают новые услуги в традиционных областях 1
16.06.2016 IBM и ASE будут сотрудничать в области информатизации управления эксплуатацией АЭС 1
02.07.2015 IBM назначила нового генерального директора в России 2
18.06.2015 IBM и ФАНО договорились о подготовке инфраструктуры для совместных исследований 1
21.05.2015 IBM открыла клиентский центр в Москве 1
21.04.2015 НКК устала от Intel x86 1
04.02.2015 IBM занялась аутсорсингом бухгалтерии в России 1
04.02.2015 IBM открыла первый в России центр по предоставлению услуг в Казани 1
30.10.2014 В России начинается производство защищенных решений на базе серверов IBM 1
23.05.2014 «Ростелеком» и IBM будут сотрудничать в области «Больших данных» и облачных технологий 1
02.04.2014 Будущее автопрома зависит от Big Data 1
31.03.2014 Медучреждения ждут эффекта от Big Data 1
24.03.2014 «Билайн» наращивает ARPU благодаря Big Data 1
31.10.2013 «Сбербанк России» и IBM договорились о стратегическом партнерстве 1
23.09.2013 Ведущие российские CIO написали учебник для ИТ-директоров 1
10.01.2013 «Утечка мозгов» из СНГ может решить проблему нехватки ИТ-специалистов в России 1
12.11.2012 Интеграторы и вендоры разработали стратегию развития ИТ-отрасли России 1
19.10.2012 Портал электронного правительства Казахстана повышает доступность госуслуг 1
05.10.2012 Минкомсвязи сформировало экспертный совет по развитию ИТ-отрасли. СПИСОК 1
04.10.2012 Минкомсвязи создало экспертный совет по развитию отрасли ИТ 1
27.08.2012 5 сентября в Москве состоится конференция IBM PureSystems 1
20.08.2012 5 сентября в Москве состоится конференция IBM PureSystems 1
30.07.2012 IBM Master Data Management обеспечивает электронное взаимодействие органов власти столицы 1
24.07.2012 ИТ-компании сами решили написать стратегию развития ИТ-рынка России 1
22.06.2012 Фонд «Сколково», «Роснано», «Ростелеком», РВК и ITFY совместно с IBM намерены ускорить развитие российской микроэлектроники 1
20.06.2012 IBM открывает 10 новых офисов в России и Украине 2
19.06.2012 IBM удваивает присутствие в России и СНГ, открывая 10 новых офисов 1
10.05.2012 Комплексные ИС на базе технологий IBM созданы в медучреждениях Владимирской области и Карелии 1
20.04.2012 В МГТУ им. Н. Э. Баумана создан научно-образовательный центр «Разумный город» 1
09.02.2012 Первый банк в СНГ отдал ИТ на полный аутсорсинг в IBM 1
08.02.2012 «Укрсоцбанк» доверил IBM обслуживание своих информационных систем 1
19.12.2011 IBM и RU-COM будут совместно создавать решения для управления инфраструктурными объектами «Сколково» 1
06.12.2011 Бизнес-форум IBM 2011 в Сколково: прямая трансляция 7 декабря 1
14.10.2011 Самые главные ИТ-боссы России впервые соберутся вместе 1
21.09.2011 «Диасофт» будет разрабатывать комплексные банковские решения на основе технологий IBM 1
21.06.2011 Россия: IBM научит операторов современным сервисам 1
20.06.2011 IBM и «Сколково» подписали меморандум о взаимопонимании в отношении создания центра исследований и разработок 1
08.04.2010 IBM укрепляет взаимодействие государства и бизнеса в совместном проекте с Генпрокуратурой России 1
26.02.2010 Назначен новый глава IBM в Украине 1
15.06.2009 «Академический Центр Компетенции IBM» открылся в МЭИ 1

Публикаций - 61, упоминаний - 68

Корнильев Кирилл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 8662 58
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 79 11
Microsoft Corporation 20967 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7755 4
SAP SE 4367 4
5008 3
Verysell - Верисел 272 3
Ланит ГК 1502 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 298 2
Крок 1549 2
McKinsey & Company 152 2
Технопром Инновационная корпорация 27 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 127 2
Nortel Networks 1286 2
Открытые технологии 429 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1094 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 287 2
IBM Global Services 113 2
IBM Rational Software 114 2
Intel Corporation 10779 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1325 2
Yandex - Яндекс 4546 2
Oracle - Sun Microsystems 2158 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3737 2
HDS - Hitachi Data Systems 392 1
CA Technologies - Computer Associates 329 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 76 1
Meta - Facebook 4113 1
TELUS 39 1
Ecwid - Эквид 29 1
Ростех - Ростехнологии 2297 1
Восход ФГБУ НИИ 422 1
Nival - Нивал - Nival Interactive - Nival Online - Nival Network 143 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 451 1
Dr.Web - Доктор Веб 1138 1
IBM Internet Security Systems 100 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6184 1
КНС Групп - Yadro 145 1
SAP CIS - САП СНГ 808 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 230 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4808 5
РЖД - Российские железные дороги 1319 2
Almaz Capital Partners 120 2
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 77 2
Runa Capital 153 2
РВК - Российская венчурная компания 505 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1890 2
Альфа-Банк 1324 2
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 19 1
ПриватБанк 184 1
Пробизнесбанк АКБ 122 1
Росгосстрах Банк - РГС Банк 72 1
РКС - Российские космические системы 111 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 765 1
ГПБ - Газпромбанк 794 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1580 1
Сбербанк Капитал 6 1
ЕС-лизинг 17 1
ВТБ Банк Москвы 432 1
BMW 371 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 200 1
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 158 1
Boeing 895 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1838 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7314 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2339 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1147 2
Правительство РФ 2642 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1476 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 804 2
Федеральное казначейство России 862 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 490 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 232 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 1
Правительство Москвы 814 1
Роснано 619 1
ПФР Департамент информационных технологий 129 1
Президент Российской Федерации 1716 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1235 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2012 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 3
Руссофт - Russoft 338 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 38 1
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 173 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12243 8
Big Data - Большие данные 1235 4
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 549 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1884 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1449 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 305 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 641 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 134 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 215 1
Искусственный интеллект из облака - Облачный искусственный интеллект 2 1
Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 12 1
COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 117 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 282 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 280 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 445 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2568 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 294 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 281 1
ИТ-аутсорсинг 842 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 796 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 233 1
IHS - Integrated heat spreader - Интегрированный теплоотвод 92 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 124 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 211 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 25 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 127 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 320 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1088 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 201 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 660 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4006 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3954 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2433 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 381 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1401 1
HCL WebSphere 518 7
IBM DB2 298 4
Linux OS 7167 3
IBM Cognos BI 225 2
IBM Blue Gene - суперкомпьютер 58 2
IBM Tivoli 275 2
IBM PureSystems - expert integrated systems 13 2
IBM SPSS Statistics 52 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 838 2
IBM Power Systems - Серия серверов 143 2
IBM BPM 24 1
Digital Government Canada - Электронная Канада 1 1
ПриватБанк Приват24 115 1
IBM FileNet 55 1
Microsoft SQL Server 1153 1
Nvidia GeForce GTX 3056 1
Oracle StorageTek 61 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 72 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 253 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 1
IBM System X 77 1
Merlion MerliOnCloud 30 1
Diasoft Flextera 47 1
Dassault Systemes - Catia 52 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 187 1
IBM Maximo for Nuclear Power 5 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1434 1
IBM Maximo 33 1
IBM z/OS 42 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 95 1
Microsoft Windows Server 2003 391 1
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 42 1
Макаров Валентин 163 4
Комлев Николай 50 4
Прянишников Николай 282 4
Шмулевич Марк 83 4
Рейман Леонид 988 3
Нуралиев Борис 242 3
Филатов Андрей 103 3
Меднов Сергей 121 3
Белоусов Сергей 229 2
Орловский Виктор 268 2
Волож Аркадий 206 2
Никифоров Николай 1131 2
Дворкович Аркадий 183 2
Вексельберг Виктор 143 2
Минниханов Рустам 95 2
Ермолаев Артем 343 2
Казак Максим 155 2
Ананьин Алексей 73 2
Юнов Константин 35 2
Краснов Михаил 76 2
Агамирзян Игорь 65 2
Farish Robert - Фариш Роберт 42 2
Сапельников Сергей 104 2
Мамыкин Владимир 38 1
Путин Владимир 2412 1
Мирошников Борис 43 1
Галицкий Александр 92 1
Хасис Лев 97 1
Кирюшин Сергей 66 1
Глазков Александр 62 1
Генс Георгий 72 1
Ершов Павел 32 1
Романенко Андрей 82 1
Гришин Дмитрий 174 1
Бобровников Борис 98 1
Калугин Сергей 165 1
Плуготаренко Сергей 53 1
Виноградов Дмитрий 25 1
Бутенко Владислав 4 1
Тормасов Александр 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 82140 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12021 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26585 14
Европа Восточная 2806 13
Азия - Азиатский регион 3149 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11522 7
Казахстан - Республика 4122 5
Украина 5523 5
Россия - ПФО - Казань 1882 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1982 5
Беларусь - Белоруссия 3191 4
Африка - Африканский регион 2660 3
Индия - Республика 4072 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1724 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10857 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11585 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33942 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2129 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 866 2
Ближний Восток 2482 2
Франция - Французская Республика 4921 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1921 2
Россия - СФО - Новосибирск 2908 2
Бразилия - Федеративная Республика 1895 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 643 2
Украина - Харьковская область - Харьков 176 2
ДНР - Донецк 133 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1381 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 986 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 833 2
Узбекистан - Республика 1251 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1063 2
Германия - Федеративная Республика 7775 2
Израиль 1679 2
Прибалтика - Балтия 1199 2
Армения - Республика 1039 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2885 2
Польша - Республика 1457 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент 172 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5020 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3622 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2741 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4074 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1085 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 780 1
ESD - Electronic Software Distribution 12 1
Закон Мура - Moore's law 167 1
Болезнь Альцгеймера 185 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 63 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 64 1
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
National Geographic 60 1
Открытые системы ИД 108 1
IDC - International Data Corporation 4516 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2648 2
BCG - Boston Consulting Group 76 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 46 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 270 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 544 1
РАН - Российская академия наук 935 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 336 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 215 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 53 1
МЭИ - Московский энергетический институт 52 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 45 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 33 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 78 1
Сириус - Образовательный центр 108 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 26 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 712 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Docflow 104 1
Softool 60 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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