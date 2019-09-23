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Корнильев Кирилл
СОБЫТИЯ
Публикаций - 65, упоминаний - 71
Корнильев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаров Валентин 251 4
|Комлев Николай 113 4
|Прянишников Николай 316 4
|Шмулевич Марк 90 4
|Рейман Леонид 1065 3
|Нуралиев Борис 298 3
|Филатов Андрей 117 3
|Минниханов Рустам 122 3
|Меднов Сергей 124 3
|Динев Пенко 8 2
|Djurdjevic Bob - Джурджевич Боб 3 2
|Miner Tim - Майнер Тим 2 2
|Белоусов Сергей 254 2
|Орловский Виктор 408 2
|Волож Аркадий 268 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Дворкович Аркадий 216 2
|Вексельберг Виктор 155 2
|Ермолаев Артем 379 2
|Казак Максим 162 2
|Ананьин Алексей 90 2
|Юнов Константин 46 2
|Краснов Михаил 87 2
|Агамирзян Игорь 74 2
|Farish Robert - Фариш Роберт 44 2
|Сватков Леонид 9 2
|Сапельников Сергей 109 2
|Микоян Александр 44 1
|Орловский Сергей 34 1
|Бутман Евгений 29 1
|Садовничий Виктор 64 1
|Шакиров Шамиль 32 1
|Лимаренко Валерий 19 1
|Яскевич Сергей 6 1
|Галицкий Сергей 5 1
|Иншаков Дмитрий 51 1
|Алтухов Леонид 21 1
|Петкевич Андрей 13 1
|Нестеренко Сергей 15 1
|Фазылзянов Фарит 30 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
|National Geographic 95 1
|Открытые системы ИД 176 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.