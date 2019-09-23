Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Корнильев Кирилл

СОБЫТИЯ


23.09.2019 ИТ-дистрибьюторы создают новые услуги в традиционных областях 1
16.06.2016 IBM и ASE будут сотрудничать в области информатизации управления эксплуатацией АЭС 1
02.07.2015 IBM назначила нового генерального директора в России 1
18.06.2015 IBM и ФАНО договорились о подготовке инфраструктуры для совместных исследований 1
21.05.2015 IBM открыла клиентский центр в Москве 1
21.04.2015 НКК устала от Intel x86 1
04.02.2015 IBM занялась аутсорсингом бухгалтерии в России 1
04.02.2015 IBM открыла первый в России центр по предоставлению услуг в Казани 1
30.10.2014 В России начинается производство защищенных решений на базе серверов IBM 1
23.05.2014 «Ростелеком» и IBM будут сотрудничать в области «Больших данных» и облачных технологий 1
02.04.2014 Будущее автопрома зависит от Big Data 1
31.03.2014 Медучреждения ждут эффекта от Big Data 1
24.03.2014 «Билайн» наращивает ARPU благодаря Big Data 1
31.10.2013 «Сбербанк России» и IBM договорились о стратегическом партнерстве 1
23.09.2013 Ведущие российские CIO написали учебник для ИТ-директоров 1
22.05.2013 Открылось российское «облако» для проектирования электроники 1
10.01.2013 «Утечка мозгов» из СНГ может решить проблему нехватки ИТ-специалистов в России 1
12.11.2012 Интеграторы и вендоры разработали стратегию развития ИТ-отрасли России 1
19.10.2012 Портал электронного правительства Казахстана повышает доступность госуслуг 1
05.10.2012 Минкомсвязи сформировало экспертный совет по развитию ИТ-отрасли. СПИСОК 1
04.10.2012 Минкомсвязи создало экспертный совет по развитию отрасли ИТ 1
27.08.2012 5 сентября в Москве состоится конференция IBM PureSystems 1
20.08.2012 5 сентября в Москве состоится конференция IBM PureSystems 1
30.07.2012 IBM Master Data Management обеспечивает электронное взаимодействие органов власти столицы 1
24.07.2012 ИТ-компании сами решили написать стратегию развития ИТ-рынка России 1
22.06.2012 Фонд «Сколково», «Роснано», «Ростелеком», РВК и ITFY совместно с IBM намерены ускорить развитие российской микроэлектроники 2
20.06.2012 IBM открывает 10 новых офисов в России и Украине 1
19.06.2012 IBM удваивает присутствие в России и СНГ, открывая 10 новых офисов 1
10.05.2012 Комплексные ИС на базе технологий IBM созданы в медучреждениях Владимирской области и Карелии 1
20.04.2012 В МГТУ им. Н. Э. Баумана создан научно-образовательный центр «Разумный город» 1
09.02.2012 Первый банк в СНГ отдал ИТ на полный аутсорсинг в IBM 1
08.02.2012 «Укрсоцбанк» доверил IBM обслуживание своих информационных систем 1
19.12.2011 IBM и RU-COM будут совместно создавать решения для управления инфраструктурными объектами «Сколково» 2
06.12.2011 Бизнес-форум IBM 2011 в Сколково: прямая трансляция 7 декабря 1
14.10.2011 Самые главные ИТ-боссы России впервые соберутся вместе 1
21.09.2011 «Диасофт» будет разрабатывать комплексные банковские решения на основе технологий IBM 1
21.06.2011 Россия: IBM научит операторов современным сервисам 1
20.06.2011 IBM и «Сколково» подписали меморандум о взаимопонимании в отношении создания центра исследований и разработок 2
03.02.2011 IBM, РГУ нефти и газа им. Губкина и «Газпромнефть НТЦ» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере разработки ИТ-решений 1

Публикаций - 65, упоминаний - 71

Корнильев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 63
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 13
Microsoft Corporation 25775 8
Ростелеком 10948 6
SAP SE 5601 4
9594 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 3
IBM Global Services 130 3
Т1 Сервионика - Айтеко - АйТиФай - ITFY 10 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
МегаФон 10742 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Intel Corporation 12811 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Крок - Croc 1964 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 2
McKinsey & Company Int 293 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 2
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 106 2
Технопром Инновационная корпорация 49 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
Открытые технологии 732 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 2
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 2
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 112 1
IBM Украина - IBM Ukraine 9 1
IBM Almaden Research Center 25 1
РусГидро ИТ сервис 38 1
Гетнет Консалтинг - HetNet Consulting 11 1
MiTAC - Tyan Computer - Tyan Business Unit, TBU 37 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
РВК - Российская венчурная компания 571 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Альфа-Банк 1979 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Укрсоцбанк АКБ 19 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Runa Capital 158 2
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
UniCredit - ЮниКредит Лизинг 9 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Капитал Лайф 18 1
Н-Транс - N-Tran - Северстальтранс 11 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 29 1
Стройкредит АКБ 35 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Алтэкс-строй 3 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
BMW Group 482 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Boeing 1031 1
Газпром нефть 725 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Сбер - Сбербанк Капитал 10 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 2
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 4
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 3
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 614 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 2
Grid Computing - GRID-технологии - Грид-вычисления - Грид-технологии - Распределённые вычисления 125 2
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 821 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 7
Linux OS 11533 6
IBM DB2 396 5
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 4
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 3
IBM Smarter Planet - Разумная планета 15 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
IBM SPSS Statistics 55 2
IBM FileNet 140 2
IBM Storage - IBM PureData servers - IBM PureSystems - expert integrated systems 20 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 2
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 2
Digital Government Canada - Электронная Канада 1 1
HCL Lotus - IBM Lotus Forms - IBM Lotus Workplace 34 1
IBM Banking Industry Framework - IBM Banking Data Warehouse 9 1
IBM Big Data 15 1
Dassault Systemes - ENOVIA 33 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
Генпрокуратура РФ - АС СППиВП - Автоматизированная система плановых и внеплановых проверок предпринимателей 5 1
IBM Platform Cluster Manager 1 1
CA Technologies - Computer Associates - CA BrightStor ARCserve - CA BrightStor Portal - CA BrightStor SRM 29 1
IBM Fellow - - почетный сотрудник - высший знак отличия в IBM для технического состава 4 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 1
Merlion - MerliOnCloud 41 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 1
Stafory - робот Вера 377 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 1
Diasoft Flextera 57 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Microsoft Azure HDInsight 22 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 1
IBM Mainframe z/OS 66 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 1
Макаров Валентин 251 4
Комлев Николай 113 4
Прянишников Николай 316 4
Шмулевич Марк 90 4
Рейман Леонид 1065 3
Нуралиев Борис 298 3
Филатов Андрей 117 3
Минниханов Рустам 122 3
Меднов Сергей 124 3
Динев Пенко 8 2
Djurdjevic Bob - Джурджевич Боб 3 2
Miner Tim - Майнер Тим 2 2
Белоусов Сергей 254 2
Орловский Виктор 408 2
Волож Аркадий 268 2
Никифоров Николай 1138 2
Дворкович Аркадий 216 2
Вексельберг Виктор 155 2
Ермолаев Артем 379 2
Казак Максим 162 2
Ананьин Алексей 90 2
Юнов Константин 46 2
Краснов Михаил 87 2
Агамирзян Игорь 74 2
Farish Robert - Фариш Роберт 44 2
Сватков Леонид 9 2
Сапельников Сергей 109 2
Микоян Александр 44 1
Орловский Сергей 34 1
Бутман Евгений 29 1
Садовничий Виктор 64 1
Шакиров Шамиль 32 1
Лимаренко Валерий 19 1
Яскевич Сергей 6 1
Галицкий Сергей 5 1
Иншаков Дмитрий 51 1
Алтухов Леонид 21 1
Петкевич Андрей 13 1
Нестеренко Сергей 15 1
Фазылзянов Фарит 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 59
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 24
Европа Восточная 3138 15
Азия - Азиатский регион 5920 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Европа 24964 9
Украина 7928 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 6
Казахстан - Республика 6048 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Африка - Африканский регион 3641 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Индия - Bharat 5870 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Ближний Восток 3154 3
Армения - Республика 2449 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Польша - Республика 2031 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Израиль 2856 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 2
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 2
Украина - Харьковская область - Харьков 221 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 3
Информатика - computer science - informatique 1195 3
Образование в России 2893 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Аренда 2687 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Forbes - Форбс 1002 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
National Geographic 95 1
Открытые системы ИД 176 1
IDC - International Data Corporation 4975 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
Forbes Богатейшие бизнесмены России 3 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
РАН - Российская академия наук 2122 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
IBM Academic Initiative 4 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
IBM Innovation Conference 5 2
IBM Бизнес-Форум 21 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Docflow 148 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще