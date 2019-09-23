Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Корнильев Кирилл
Публикаций - 61, упоминаний - 68
Корнильев Кирилл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 3
|Руссофт - Russoft 338 2
|OpenPOWER Foundation - Consortium 38 1
|МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 173 1
|Макаров Валентин 163 4
|Комлев Николай 50 4
|Прянишников Николай 282 4
|Шмулевич Марк 83 4
|Рейман Леонид 988 3
|Нуралиев Борис 242 3
|Филатов Андрей 103 3
|Меднов Сергей 121 3
|Белоусов Сергей 229 2
|Орловский Виктор 268 2
|Волож Аркадий 206 2
|Никифоров Николай 1131 2
|Дворкович Аркадий 183 2
|Вексельберг Виктор 143 2
|Минниханов Рустам 95 2
|Ермолаев Артем 343 2
|Казак Максим 155 2
|Ананьин Алексей 73 2
|Юнов Константин 35 2
|Краснов Михаил 76 2
|Агамирзян Игорь 65 2
|Farish Robert - Фариш Роберт 42 2
|Сапельников Сергей 104 2
|Мамыкин Владимир 38 1
|Путин Владимир 2412 1
|Мирошников Борис 43 1
|Галицкий Александр 92 1
|Хасис Лев 97 1
|Кирюшин Сергей 66 1
|Глазков Александр 62 1
|Генс Георгий 72 1
|Ершов Павел 32 1
|Романенко Андрей 82 1
|Гришин Дмитрий 174 1
|Бобровников Борис 98 1
|Калугин Сергей 165 1
|Плуготаренко Сергей 53 1
|Виноградов Дмитрий 25 1
|Бутенко Владислав 4 1
|Тормасов Александр 8 1
|Прайм - Агентство экономической информации 639 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
|National Geographic 60 1
|Открытые системы ИД 108 1
|IDC - International Data Corporation 4516 7
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2648 2
|BCG - Boston Consulting Group 76 1
|The Economist Intelligence Unit 41 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru