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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
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Галицкий Сергей

СОБЫТИЯ


29.11.2024 Владелец «Мегафона» покинул проект по обязательной маркировке товаров 1
06.03.2023 Рассекречены подробности раздела «Яндекса» на российскую и зарубежную части. Полкомпании продадут богатейшим бизнесменам 1
14.05.2021 В «Мегафоне» будет новый гендиректор. Подробности 1
05.10.2012 Минкомсвязи сформировало экспертный совет по развитию ИТ-отрасли. СПИСОК 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Галицкий Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 2
Yandex - Яндекс 9216 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 2
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 82 1
Ростелеком 10948 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Microsoft Corporation 25775 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
9594 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 41 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 1
АйТи 1519 1
Такском - Taxcom 256 1
Data Matrix - Дата Матрикс 91 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 1
GS1 Russia - ГС1 РУС - Ассоциация автоматической идентификации Юнискан 18 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
USM Holdings - ЮэСэМ маркировка 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
ФосАгро 176 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 1
Runa Capital 158 1
Акрон ГК - Acron 66 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Синара ГК - Sinara Group 124 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
Силовые машины 166 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Ассоциация производителей пива 3 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 787 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 1
Волож Аркадий 268 2
Пумпянский Дмитрий 4 1
Кантор Вячеслав 2 1
Орешина Оксана 9 1
Коган Владимир 2 1
Богданова Екатерина 3 1
Рашников Виктор 12 1
Федун Леонид 1 1
Кесаев Игорь 1 1
Панин Игорь 1 1
Газов Алексей 1 1
Нехорошков Василий 1 1
Рейман Леонид 1065 1
Дубин Михаил 50 1
Белоусов Сергей 254 1
Нуралиев Борис 298 1
Никифоров Николай 1138 1
Попов Сергей 166 1
Вермишян Геворк 67 1
Усманов Алишер 311 1
Мордашов Алексей 64 1
Кудрин Алексей 125 1
Худавердян Тигран 94 1
Вексельберг Виктор 155 1
Богуславский Леонид 38 1
Брюквин Юрий 300 1
Казак Максим 162 1
Абрамков Александр 44 1
Гурьев Андрей 7 1
Комлев Николай 113 1
Прянишников Николай 316 1
Потанин Владимир 91 1
Лисин Владимир 3 1
Керимов Сулейман 28 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 73 1
Савиновский Артем 9 1
Шулейко Даниил 17 1
Михельсон Леонид 5 1
Помбухчан Хачатур 44 1
Алекперов Вагит 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Украина 7928 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 1
Нидерланды 3746 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 394 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Зоология - наука о животных 2887 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 863 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 139 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 54 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Рустелеком ТК 305 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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