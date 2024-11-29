Индексная книга (каталог) CNews*
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Галицкий Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Галицкий Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ассоциация производителей пива 3 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
|ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
|Волож Аркадий 268 2
|Пумпянский Дмитрий 4 1
|Кантор Вячеслав 2 1
|Орешина Оксана 9 1
|Коган Владимир 2 1
|Богданова Екатерина 3 1
|Рашников Виктор 12 1
|Федун Леонид 1 1
|Кесаев Игорь 1 1
|Панин Игорь 1 1
|Газов Алексей 1 1
|Нехорошков Василий 1 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Дубин Михаил 50 1
|Белоусов Сергей 254 1
|Нуралиев Борис 298 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Попов Сергей 166 1
|Вермишян Геворк 67 1
|Усманов Алишер 311 1
|Мордашов Алексей 64 1
|Кудрин Алексей 125 1
|Худавердян Тигран 94 1
|Вексельберг Виктор 155 1
|Богуславский Леонид 38 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Казак Максим 162 1
|Абрамков Александр 44 1
|Гурьев Андрей 7 1
|Комлев Николай 113 1
|Прянишников Николай 316 1
|Потанин Владимир 91 1
|Лисин Владимир 3 1
|Керимов Сулейман 28 1
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 73 1
|Савиновский Артем 9 1
|Шулейко Даниил 17 1
|Михельсон Леонид 5 1
|Помбухчан Хачатур 44 1
|Алекперов Вагит 44 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.