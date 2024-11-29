Владелец «Мегафона» покинул проект по обязательной маркировке товаров

Холдинг USM Алишера Усманова вышел из числа совладельцев системы обязательной маркировки продукции «Честный знак» (компания ЦРПТ). Первоначально проект создавался USM вместе с госкорпорацией «Ростех» и Сергеем Галицким. Возможным покупателем доли USM мог стать менеджмент ЦРПТ.

USM вышел из числа совладельцев ЦРПТ

Холдинг USM, подконтрольный Алишеру Усманову (также владеющим сотовым оператором «Мегафон»), продал свою долю в компании «Оператор-ЦРПТ», являющейся оператором системы обязательной маркировке товаров «Честный знак». Об этом пресс-служба USM сообщила агентству «Интерфакс».

У проекта оператора обязательной маркировки первоначально было несколько инвесторов, сейчас среди них произошли изменения, уточнили в USM.

USM вышел из проекта, так как холдинг «давно и последовательно выходит из своих бизнес-активов в пользу работников», - пояснили в USM. Кому была продана доля, не сообщается.

Кому принадлежал ЦРПТ

ООО «Оператор-ЦРПТ» было создана в 2017 г. Согласно данным базы «Контур.Фокус», в 2018 г. компания «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) владела 90% в «Оператор-ЦРПТ», 10% владело ООО «Новые решения», которое принадлежит ее гендиректору Оксане Орешиной. Нынешний состав совладельцем «Оператор-ЦРПТ» не раскрывается.

ЦРПТ Из числа совладельцев системы обязательной маркировки продукции « Честный знак » (ЦРПТ) вышел холдинг USM Алишера Усманова

ООО ЦРПТ было создано в 2017 г. Первоначально 75% компании принадлежало разработчику биллинговых систем «Петер-Сервис», который на тот момент был подконтролен USM. 25% принадлежало «Элвис-Плюс Групп» Сергея Галицкого.

Впоследствии доля «Петер-Сервиса» перешла к USM (через «ЮЭСЭМ Маркировка») и сократилась до 50%. 25% получил «Концерн «Автоматика», входящий в состав госкорпорации «Ростех». Затем эта доля перешла непосредственно к «Ростеху».

В июне 2024 г., «Элвис-Плюс Групп» владел 25% в ЦРПТ, 24,9% принадлежало ООО «ЦРПТ-Менеджмент», 2,6% - ООО «Мдом». У компании есть еще четыре совладельца, информация о которых не раскрывается.

В «ЦРПТ-Менеджмент» 75% принадлежат Василию Нехорошкову, 25% - Игорю Панину. Ранее «ЦРПТ-Менеджмент» последовательно принадлежала «Оператору-ЦРПТ», бывшему гендиректору ЦРПТ и «ЮЭСЭМ Маркировка» Михаилу Дубину (сейчас является председателем совета директоров ЦРПТ) и Екатерине Богдановой. Богданова раньше также владела «Мдом», сейчас она принадлежит Алексею Газову.

Представители ЦРПТ отметили, что в настоящий момент ни у одного из совладельцев «Оператор-ЦРПТ» нет контроля или доли более 25%. Состав совладельцев компании ЦРПТ не раскрывает. Были ли изменения в составе совладельцев самого ЦРПТ, в компании также не раскрывают.

Пресс-служба USM не ответила на вопрос, осталась ли у компании доля в ЦРПТ. Но исходя из того, что USM владел долей в «Оператор-ЦРПТ» через ЦРПТ, можно сделать вывод, что USM также вышел и из капитала ЦРПТ.

Какая продукция подлежит обязательной маркировке

Обязательная маркировка продукции в России началась в 2016 г., первый эксперимент был осуществлен в сфере маркировки шуб. В 2019 г. Правительство назначило «Оператор-ЦРПТ» единым оператором обязательной маркировки продукции по всем видам товаров.

В настоящее время обязательная маркировка осуществляется в отношении 24 категорий товаров: молочной продукции, бутилированной вода, безалкогольных напитков, табака, пива, икры, обуви, товаров легкой промышленности, шуб, шин, духов, фотоаппаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации и кресел-колясок, антисептиков, БАДов и лекарств, ветеринарной продукции, растительных масел, кормов для животных, консервов и велосипедов.

Система «Честный знак» отслеживает подлежащие маркировки товары на каждом этапе цели - от производства до конечного потребления. Это происходит при помощи цифровых кодов Data Matrix, стоимость одного кода маркировки составляет 0,5 руб. без учета НДС.

В ЦРПТ утверждают, что благодаря маркировке доля нелегальных товаров в парфюмерной отрасли сократилась на одну пятую, в табаке - на четверть, в обуви - на треть, по шинам и покрышкам доля контрафакта снизилась в два раза. На рынке воды маркировка выявила около 460 производителей, которые ранее не отчитывались в органы власти; совокупные эффекты от маркировки оцениваются в 791 млрд руб.

В 2020 г. выручка «Оператор - ЦРПТ» составила 7,1 млрд руб., чистая прибыль - 126 млн руб. В 2021 г. выручка ЦРПТ составила 2,01 млрд друб., чистая прибыль - 1,43 млрд руб. Более поздние данные не доступны.