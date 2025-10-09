Получите все материалы CNews по ключевому слову
Коган Владимир
СОБЫТИЯ
|09.10.2025
|В России разработали универсальную конструкцию для защиты нефтебаз от ударов БПЛА 1
|06.03.2023
|Рассекречены подробности раздела «Яндекса» на российскую и зарубежную части. Полкомпании продадут богатейшим бизнесменам 1
Коган Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 225 1
|Богуславский Леонид 38 1
|Худавердян Тигран 91 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Мордашов Алексей 58 1
|Попов Сергей 148 1
|Абрамков Александр 41 1
|Волож Аркадий 259 1
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 46 1
|Савиновский Артем 9 1
|Потанин Владимир 76 1
|Лисин Владимир 3 1
|Керимов Сулейман 26 1
|Шулейко Даниил 17 1
|Михельсон Леонид 5 1
|Алекперов Вагит 35 1
|Галицкий Сергей 4 1
|Пумпянский Дмитрий 4 1
|Кантор Вячеслав 2 1
|Кесаев Игорь 1 1
|Федун Леонид 1 1
|Рашников Виктор 12 1
|Гурьев Андрей 7 1
|Вексельберг Виктор 154 1
|Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1554 1
|Россия - СЗФО - Калининградская область 1381 1
|Украина 7769 1
|Нидерланды 3616 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155363 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11393 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397656, в очереди разбора - 732415.
Создано именных указателей - 185249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.