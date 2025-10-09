Разделы

Коган Владимир


СОБЫТИЯ


09.10.2025 В России разработали универсальную конструкцию для защиты нефтебаз от ударов БПЛА 1
06.03.2023 Рассекречены подробности раздела «Яндекса» на российскую и зарубежную части. Полкомпании продадут богатейшим бизнесменам 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Коган Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8319 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 70 1
Новатэк Новафининвест 57 1
ФосАгро 146 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 504 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 121 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 83 1
Силовые машины 142 1
Синара ГК - Sinara Group 114 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 260 1
Северсталь ПАО - Severstal 553 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 946 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1364 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 968 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 552 1
Акрон ГК - Acron 60 1
Лента - Сеть розничной торговли 2245 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 787 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1193 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16967 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12888 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8602 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 225 1
Богуславский Леонид 38 1
Худавердян Тигран 91 1
Кудрин Алексей 124 1
Мордашов Алексей 58 1
Попов Сергей 148 1
Абрамков Александр 41 1
Волож Аркадий 259 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 46 1
Савиновский Артем 9 1
Потанин Владимир 76 1
Лисин Владимир 3 1
Керимов Сулейман 26 1
Шулейко Даниил 17 1
Михельсон Леонид 5 1
Алекперов Вагит 35 1
Галицкий Сергей 4 1
Пумпянский Дмитрий 4 1
Кантор Вячеслав 2 1
Кесаев Игорь 1 1
Федун Леонид 1 1
Рашников Виктор 12 1
Гурьев Андрей 7 1
Вексельберг Виктор 154 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1554 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1381 1
Украина 7769 1
Нидерланды 3616 1
Россия - РФ - Российская федерация 155363 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 54 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31544 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4909 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6618 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54584 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17267 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 798 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3663 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8192 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11393 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.

Ключевых фраз выявлено - 1397656, в очереди разбора - 732415.
Создано именных указателей - 185249.
Создано именных указателей - 185249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

