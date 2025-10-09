В России разработали универсальную конструкцию для защиты нефтебаз от ударов БПЛА

Универсальную опорную конструкцию в октябре 2025 г. разработали в России для защиты резервуаров от атак беспилотников массой до 200 кг. Конструкция обрамлена сетками из тросов, а сверху укладывается габионная сетка. Форма напоминает батут и за счет этого снижается риск разрушения резервуара при ударе беспилотного летательного аппарата.

Создание защиты

В России разработали опорную конструкцию для защиты нефтебаз от ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишет ТАСС. Украинские беспилотники с начала августа 2025 г. атаковали 28 нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на территории России, что привело к снижению производства топлива и других нефтепродуктов до многолетних минимумов.

«Мы создали первую в России конструкцию для защиты от беспилотников массой до 200 кг. Модель «КОЗ-У-Ш» предназначена специально для охраны вертикальных стальных резервуаров объемом от 400 до 50 тыс. кубометров. Нашими силами уже установлено около 150 таких автономных сооружений. Есть положительный опыт их промышленного применения во время атак дронов: в одну конструкцию врезались два беспилотника массой до 200 кг и скоростью до 200 км/ч, а в другую — один», — сказал руководитель проектов компании Amast Power Lines Иван Ключников.

Ключников пояснил, что по периметру конструкции натянуты тросовые сетки, а сверху размещена габионная сетка, придающая сооружению форму, схожую с батутом. «Был любопытный случай: первый дрон, врезавшись, просто отскочил и улетел в сторону станции технического обслуживания (СТО), за пределы каре т.е. площадки с резервуарами для нефтепродуктов. К сожалению, СТО загорелась из-за мощного взрыва, но резервуар устоял. Второй дрон ударил в ту же точку и оставил дыру примерно 4 на 4 м.», — рассказал эксперт.

Господин Ключников подчеркнул, что даже при столкновении беспилотника с конструкцией защита предотвращает нарастающее разрушение и серьезные повреждения резервуара. Аналогичные материалы используются и для создания защитных сооружений для трансформаторных подстанций.

В Amast Power Lines — инженерный центр индивидуального проектирования в сфере электроэнергетики. В компании координируют: инжиниринг — проектные, исследовательские и конструкторские работы; снабжение — производит выбор и координирует закупку компонентов для выполнения всего проекта, а также доставку до приобъектного склада и шеф-монтаж; монтаж — сборочные, строительные, монтажные и пуско-наладочные работы; цифровизация — увеличение доходности заказчика за счет промышленного интернета вещей (IIoT) и прогнозной аналитики.

Безопасность для НПЗ

НПЗ — это промышленное предприятие, перерабатывающее нефть в нефтепродукты. Из них самые востребованные — топливо (дизель, бензин, авиакеросин) и пластмасса. Производственный цикл НПЗ включает в себя подготовку сырья, первичную переработку — перегонку и вакуумную дистилляцию — и вторичную переработку нефтяных фракций (крекинг, реформинг), доработку. НПЗ — важное звено в энергоинфраструктуре многих стран, стимулирующее развитие других отраслей, таких как машиностроение и химическое производство.

«Наша разработка — это последний рубеж защиты, по сути, это некий бронежилет для объекта, когда угроза уже непосредственно надвигается. Мы используем нашу сетку в разных конфигурациях для создания объемных защитных сооружений, как это делают наши коллеги», — подчеркнул генеральный директор «Завода габионных конструкций» Владимир Коган.

Amast Power Lines Схема исполнения конструкции «КОЗ-У»

Сетка успешно прошла испытания на полигоне Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) России, где на нее с высоты 11,9 м. сбрасывали груз весом 175 кг — она выдержала нагрузку. «Важно не только защитить от БПЛА, но и гарантировать, что сама конструкция не навредит охраняемому объекту. Учитываем ветра, снег, обледенение — сооружение должно служить годами. Это не капитальное строительство, но оно обязано справляться со всеми климатическими условиями России», — подытожил господин Коган.

Последствия атак на дронов на НПЗ

По состоянию на 28 сентября 2025 г. на российских НПЗ не работают 38% мощностей первичной переработки нефти (338 тыс. тонн в сутки). На рекордном уровне простои находятся всю вторую половину сентября, об этом со ссылкой на данные агентства количественной информации «Сиала» пишет РБК.

Доступные мощности переработки эксперты оценивают в 555 тыс. тонн в сутки. Как указывают эксперты, главной причиной проблемы стали атаки дронов, на них приходится до 70% всех случаев простоев НПЗ. При этом устранение проблемы может затянуться, так как для компенсации выбывших мощностей значительная доля плановых ремонтов НПЗ была отложена. Поэтому в будущем число простоев не сможет сократиться быстро, иначе возрастет угроза аварий.

Совокупный объем доступных мощностей для выпуска бензина на нефте- и конденсатоперерабатывающих предприятиях в августе 2025 г. упал на 6% по сравнению с июлем, а в сентябре — еще на 18%. По дизельному топливу речь идет о 7 и 20% соответственно.

Управляющий партнер трейдинговой компании «Пролеум» Максим Дьяченко признал, что прогнозировать нормализацию производства и поставок сложно, потому что нынешняя ситуация не имеет прецедентов в российской истории. По его мнению, административные решения не в состоянии полностью снять напряженность, а с началом холодов рынку потребуются дополнительные объемы дизельного топлива.

1 октября 2025 г. министр топлива и энергетики России Сергей Цивилев обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября 2025 г.

По информации РБК, на Петербургской бирже резко увеличились продажи топлива из Белоруссии. Кроме того, часть бензина и дизтоплива идет в Россию по прямым контрактам. Несмотря на все меры, в ряде регионов России на заправках наблюдается дефицит бензина, а власти вводят ограничения по продаже бензина в одни руки. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 — не выше 70 руб. за литр, за АИ-95 — не выше 76 руб. за литр. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также снизил цены на бензин, 2 октября 2025 г. предельная стоимость литра АИ-95 стала 78,95 руб., АИ-92 — 70,95 руб., а лимит на заправку в Севастополе составляет 30 литров, а в Крыму — 20.