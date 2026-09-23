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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201672
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Цивилев Сергей

СОБЫТИЯ


23.09.2026 «Корпорация Робототехники» открыла Центр искусственного интеллекта и роботизации в Мали 1
09.10.2025 В России разработали универсальную конструкцию для защиты нефтебаз от ударов БПЛА 1
18.06.2025 Минэнерго России и фонд «Сайберус» выведут российский опыт киберзащиты ТЭК на экспорт 2
02.11.2023 Отечественные технологии проконтролируют соблюдение весогабаритных параметров на новой трассе в обход города Кемерово 1
07.09.2022 Дмитрий Чернышенко: В каждом регионе России созданы и функционируют штабы по борьбе с киберугрозами 1
12.01.2021 Правительство Кемеровской области и «Цифровая экономика» заключили соглашение о сотрудничестве 1
09.08.2019 Кузбасс и «Автоматика» будут совместно реализовывать цифровые проекты на территории региона 1
03.10.2007 В РСК "МиГ" появился новый Генеральный конструктор 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Цивилев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
Телематика Концерн - Сервис-Телематика 3 1
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 79 1
АФК Система - Корпорация Робототехники - Корпорация Роботов 32 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1847 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3473 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1276 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 235 1
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4977 3
Администрация Кемеровской области - Администрация Кузбасса - органы государственной власти 31 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6669 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 129 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 215 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13841 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1448 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 369 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 81 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26754 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26259 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23556 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35666 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7815 1
Кибербезопасность - ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 522 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14116 1
Умный автобус 6 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1180 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16603 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23121 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11615 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7418 1
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2851 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 196 1
БПЛА - Военное применение беспилотных летательных аппаратов 26 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10015 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1203 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54602 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5017 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1172 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1771 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2622 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9843 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 663 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7729 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 6 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 377 1
Минцифры РФ - Госключ КЭП 227 1
Венгер Константин 3 2
Максимов Юрий 37 1
Лимаренко Валерий 19 1
Кобзев Игорь 12 1
Коган Владимир 2 1
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Протопопов Александр 4 1
Ключников Иван 1 1
Путин Владимир 3470 1
Ковнир Евгений 75 1
Мишустин Михаил 792 1
Кабанов Владимир 178 1
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Зорин Александр 51 1
Федоров Алексей 143 1
Травников Андрей 19 1
Томенко Виктор 11 1
Николаев Айсен 58 1
Аксенов Сергей 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 167926 6
Россия - СФО - Кемеровская область 1078 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 576 3
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 182 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1254 1
Беларусь - Белоруссия 6341 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1475 1
Россия - ЮФО - Севастополь 619 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1093 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1720 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2095 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3232 1
Украина 7948 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1101 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2904 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2324 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1046 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1377 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1573 1
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Минцифры РФ - цифровые атташе 21 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2301 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8952 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34184 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6794 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6856 1
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Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1388 1
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 106 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4604 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 471 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5803 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1502 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4032 1
Wikipedia - Википедия 655 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11589 1
Цифровая прокачка региона 29 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 231 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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