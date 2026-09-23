Индексная книга (каталог) CNews*
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Цивилев Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 9
Цивилев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Венгер Константин 3 2
|Максимов Юрий 37 1
|Лимаренко Валерий 19 1
|Кобзев Игорь 12 1
|Коган Владимир 2 1
|Дурнов Денис 1 1
|Протопопов Александр 4 1
|Ключников Иван 1 1
|Путин Владимир 3470 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Мишустин Михаил 792 1
|Кабанов Владимир 178 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Зорин Александр 51 1
|Федоров Алексей 143 1
|Травников Андрей 19 1
|Томенко Виктор 11 1
|Николаев Айсен 58 1
|Аксенов Сергей 30 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.