Дмитрий Чернышенко: В каждом регионе России созданы и функционируют штабы по борьбе с киберугрозами

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел сессию «Восток России 2.0! Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности». На ней обсудили лучшие цифровые проекты регионов, импортозамещение промышленного ПО, а также кадровое развитие и переход на единую цифровую платформу «ГосТех». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В мероприятии приняли участие губернаторы Дальневосточных регионов: Алтайского края Виктор Томенко, Сахалинской области Валерий Лимаренко, Кемеровской области Сергей Цивилев, Новосибирской области Андрей Травников, Иркутской области Игорь Кобзев, а также Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что указом Президента России Владимира Путина цифровое развитие определено в качестве национальной цели до 2030 г.

По выполнению показателей национальной цели цифровая трансформация регионы Дальнего Востока (ДФО) и Сибири (СФО) находятся в авангарде. В Приморском крае, Кемеровской и Сахалинской областях 100% массовых социально значимых услуг переведены в электронный формат. Кроме того, здесь собрана сильная команда «цифрового спецназа». Продолжается работа по обеспечению домохозяйств широкополосным доступом к интернету, особое внимание уделяется удаленным и труднодоступным районам.

«Уже сейчас 95% домохозяйств Дальнего Востока и 82% Сибири имеют возможность подключения к интернету. Однако из-за огромных территорий и удаленности населенных пунктов пока есть сложности с предоставлением равномерного доступа граждан к цифровой инфраструктуре. Где экономически нецелесообразно подключение к магистральной сети по ВОЛС ВОЛС [волоконно-оптической линии связи], используем спутники, но работаем над возможностью подключения к Интернету каждого дома. Сейчас в ДФО 650 населенных пунктов подключены к сети Интернет с использованием ВОЛС, в СФО – 1572 населенных пункта. В рамках работы по устранению цифрового неравенства до 2030 года на территории ДФО планируется установить 1400 базовых станций сотовой связи и более 3300 в Сибири», - отметил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что председатель Правительства Михаил Мишустин по итогам ЦИПР поставил задачу совместно с ключевыми отраслевыми компаниями создать индустриальные центры компетенций (ИЦК) и центры компетенций по развитию технологических решений (ЦКР).

«В рамках ИЦК у нас уже более 300 заказчиков выбирают решения, на которые будут переходить. Всего в работе находится 324 проекта по импортозамещению в ключевых направлениях. Уровень разрабатываемого ПО будет такой, чтобы быть конкурентоспособным на мировой арене. В октябре должны будем принять решение по всем нашим предприятиям. В итоге сотни российских компаний, в том числе с Дальнего Востока и Сибири, смогут разработать собственные конкурентоспособные продукты или доработать уже существующие, вывести их впоследствии на иностранные рынки с помощью цифровых атташе», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Отдельно в рамках сессии остановились на подготовке квалифицированных кадров для развития ИТ-отрасли субъектов, реализации дополнительных мер поддержки ИТ-отрасли. Особое внимание уделили переходу на единую цифровую платформу «ГосТех» и обеспечению кибербезопасности.

Международный салон изобретателей: станет ли Новосибирск новым центром притяжения инноваторов? Инновации для промышленности

«В каждом регионе России созданы и функционируют штабы по борьбе с киберугрозами. На их базе в режиме 24/7 организована работа с инцидентами и отслеживание всех вопросов, которые возникают в области кибербезопасности. Среди «отличников» здесь Приморский край, Томская область и Кемерово. Кроме того, 95% федеральных органов исполнительной власти создали штабы по борьбе с киберугрозами», - отметил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко также отметил Алтайский край, который одним из первых в России начал внедрять информационную систему доведения средств государственной поддержки на основе личных кабинетов сельхозтоваропроизводителей края. По итогам сессии вице-премьер поручил Минцифры, Гостеху, Минсельхозу и региону рассмотреть опыт субъекта в сфере сельского хозяйства и возможность его использования в рамках создания на «Гостехе» домена «Сельское хозяйство».

«Будем масштабировать успешный цифровой опыт регионов Дальнего Востока и Сибири на другие субъекты нашей страны», - отметил Дмитрий Чернышенко.

После сессии состоялась четвертая региональная церемония подписания Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта. Она прошла с использованием платформы «ГосКлюч». К Кодексу присоединилось около 20 дальневосточных университетов, компаний, а также средства массовой информации.

Чем заменить ушедшие Zoom, MS Teams и Cisco Webex? Импортозамещение

Вице-премьер напомнил, что документ появился в 2021 г. по поручению Президента России Владимира Путина и стал ключевым инструментом саморегулирования для отечественного ИИ.

По итогам подписания Дмитрий Чернышенко попросил Альянс в сфере искусственного интеллекта совместно с Национальным центром развития искусственного интеллекта при Правительстве в ближайшее время разработать методологию регулярной отчётности исполнения этических принципов при разработке и внедрении ИИ в организациях, присоединившихся к Кодексу. А также представить предложения по формированию и организации работы контролирующих органов в сфере этики ИИ с участием органов власти, бизнеса и научных организаций.