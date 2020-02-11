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Компания Effective technologies расскажет о роли BPM-систем в автоматизации закупочной деятельности

Интеграция Бизнес-приложения

11 февраля на конференции CNews «BPM 2020: тренд на интеллектуальное управление процессами», компания Effective technologies поделится опытом применения BPM-платформы в создании ПО для автоматизации закупочной деятельности.

Юрий Колобов, директор по разработке корпоративных приложений расскажет о следующих возможностях:


  • реализация оперативного соответствия нормам 223-ФЗ, 44-ФЗ;
  • гибкость платформы при изменении внутренних регламентов и процедур;
  • надежная интеграция с единой информационной системой закупок (ЕИС), с внешними электронными торговыми площадками и сервисами, с внутренними решениями управления предприятием.


Совмещение глубоких компетенций в предметной области, применение современных подходов к разработке ПО и предоставление пользователю возможности менять систему самостоятельно без программистов, дает мощный синергетический эффект для разработчика и прежде всего для заказчика программного продукта.

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