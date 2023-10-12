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Бизнес Технологии Global FrameWork

Платформа Global FrameWork, на которой базируется Global ERP, обеспечивает набор сервисов, делающих работу в системе комфортной, а также инструментов, позволяющих вносить проектные изменения в базовую конфигурацию. Платформа доступна с разными операционными системами, включая Astra Linux, в качестве СУБД используется PostgreSQL. Продукты Global внесены в реестр отечественного ПО и технологически соответствуют задачам импортозамещения, поэтому могут быть востребованы на рынке для замены ERP-систем от SAP и Oracle.


Global ERP: как отечественная система заменяет SAP 1
Не SAP-ом единым: как на российских предприятиях замещают западные системы 1
12.10.2023 «Лига цифровой экономики» будет внедрять импортонезависимую систему Global ERP 1
05.08.2005 Ленинградская АЭС внедряет Global 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Бизнес Технологии и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5299 3
Бизнес Технологии 29 2
Oracle Corporation 6727 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Техконсур 12 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1957 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 1
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Linux OS 10073 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1288 1
Туриков Артем 1 1
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Аникин Дмитрий 45 1
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3184 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 1
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