Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бизнес Технологии Global FrameWork
Платформа Global FrameWork, на которой базируется Global ERP, обеспечивает набор сервисов, делающих работу в системе комфортной, а также инструментов, позволяющих вносить проектные изменения в базовую конфигурацию. Платформа доступна с разными операционными системами, включая Astra Linux, в качестве СУБД используется PostgreSQL. Продукты Global внесены в реестр отечественного ПО и технологически соответствуют задачам импортозамещения, поэтому могут быть востребованы на рынке для замены ERP-систем от SAP и Oracle.
Бизнес Технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 57 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1023 1
|Туриков Артем 1 1
|Елина Марина 2 1
|Аникин Дмитрий 45 1
|Потапов Дмитрий 15 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146208 2
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2450 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347102, в очереди разбора - 763937.
Создано именных указателей - 170931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.