«Лига цифровой экономики» будет внедрять импортонезависимую систему Global ERP

Компании «Философия.ИТ» и «Техконсур» (входят в «Лигу цифровой экономики») заключили соглашения о партнерстве с отечественным вендором «Бизнес технологии». «Лига» будет внедрять на российском рынке полнофункциональную систему Global ERP, созданную на базе одноименной платформы. Об этом CNews сообщили представители «Лиги цифровой экономики».

Global ERP – это полностью отечественное решение, история которого насчитывает уже два десятилетия. При этом разработчик продукта компания «Бизнес технологии» еще пять лет назад осуществила перевод решения на импортонезависимый технологический стек – текущие заказчики работают именно на нем. В системе реализованы все классические ERP-компоненты: от учетных до сложных модулей дискретного и непрерывного производства.

Платформа Global FrameWork, на которой базируется Global ERP, обеспечивает набор инструментов, позволяющих вносить проектные изменения в базовую конфигурацию. Платформа доступна с разными операционными системами, включая Astra Linux, в качестве СУБД используется PostgreSQL. Продукты Global внесены в реестр отечественного ПО и технологически полностью соответствуют задачам импортозамещения, поэтому могут быть востребованы на рынке для замены ERP-систем от SAP и Oracle.

«Лига цифровой экономики» реализовала ряд проектов на базе иностранных и отечественных ERP-систем, имеет собственную методологию внедрения для крупных заказчиков. Партнерство с разработчиком Global ERP позволит предлагать на рынке ПО, которое не уступает зарубежным аналогам по функциональности и удобству пользования. Планируется внедрять как систему целиком, так и отдельные модули для решения предметных задач клиентов и обеспечения постепенного перехода.

«В перспективе нескольких лет всем крупным компаниям предстоит переход с западных ERP-платформ на отечественные. Система Global ERP отлично зарекомендовала себя с точки зрения работоспособности и функциональных возможностей. Она является реальной альтернативой западным продуктам, что подтверждается многими проектами. Мы рассчитываем, что совместно с компанией «Бизнес технологии» поможем заказчикам максимально комфортно перейти на систему Global ERP. Это позволит им развивать свой бизнес в соответствии с их потребностями, используя наиболее современные и передовые технологии отечественного производства», – сказал старший партнер «Лиги цифровой экономики» Дмитрий Потапов.

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«Мы рады партнерству с таким крупным игроком на рынке ИТ-услуг, как «Лига цифровой экономики». Компания обладает огромным опытом и колоссальной экспертизой в области ERP. Уверен, что партнерство позволит сторонам значительно усилить позиции в данном сегменте рынка. Важно, что мы можем сосредоточиться на работе над продуктом, не теряя возможности охватить широкий круг заказчиков», – отметил генеральный директор компании «Бизнес технологии» Артем Туриков.

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«Лига цифровой экономики» — группа компаний, которые оказывают услуги в области информационных и цифровых технологий. Проекты «Лиги» охватывают многие отрасли экономики, включая государственный сектор, ТЭК, финансы, телекоммуникации и промышленность. Штат компании составляет более 6000 человек.