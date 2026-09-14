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QazaqGaz КазТрансГаз НК
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 6, упоминаний - 8
QazaqGaz и организации, системы, технологии, персоны:
|Инталев - Intalev 275 2
|Digital Provider - TOT Money - РМ-Инвест - агрегатор мобильного контента 40 1
|General Robotics 2 1
|StoreDot 5 1
|IQcard - АйКью Кард 11 1
|Samsung Electronics 11115 1
|Yandex - Яндекс 9314 1
|Microsoft Corporation 25837 1
|Apple Inc 13245 1
|Intel Corporation 12855 1
|Softline - Софтлайн 3779 1
|1С 9661 1
|VK - Mail.ru Group 3611 1
|Telegram Group 2973 1
|HTC Corporation 1512 1
|Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
|Snapchat 151 1
|Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1116 1
|Sirin Labs 8 1
|Snap Inc 113 1
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
|Полякова Елена 12 1
|Соловьев Станислав 1 1
|Кулибаев Тимур 3 1
|Троценко Роман 5 1
|Абдулов Нурлан 1 1
|Ракишев Кенес 43 1
|Гришин Дмитрий 210 1
|Попов Виталий 26 1
|Крутой Игорь 16 1
|Zoe Mike - Zoi Mike - Зои Майк 14 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.