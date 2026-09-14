Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201030
ИКТ 15574
Организации 11835
Ведомства 1512
Ассоциации 1123
Технологии 3594
Системы 27098
Персоны 87795
География 3130
Статьи 1587
Пресса 1339
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2847
Мероприятия 894

QazaqGaz КазТрансГаз НК

QazaqGaz - КазТрансГаз НК

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.09.2026 В растерявшем прибыль франчайзи «Вкусно — и точка» вместо Excel поставят китайский ИИ 1
22.01.2024 Кулибаев Тимур Аскарович: вклад в развитие Казахстана 1
18.02.2020 Казахстанский миллионер Кенес Ракишев — в интервью CNews: Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии 2
01.08.2016 Softline модернизировала корпоративную почту в «Азиатском газопроводе» 1
17.07.2013 «КазТрансГаз Аймак» внедрил систему стратегического управления с помощью «Инталев» 2

Публикаций - 6, упоминаний - 8

QazaqGaz и организации, системы, технологии, персоны:

Инталев - Intalev 275 2
Digital Provider - TOT Money - РМ-Инвест - агрегатор мобильного контента 40 1
General Robotics 2 1
StoreDot 5 1
IQcard - АйКью Кард 11 1
Samsung Electronics 11115 1
Yandex - Яндекс 9314 1
Microsoft Corporation 25837 1
Apple Inc 13245 1
Intel Corporation 12855 1
Softline - Софтлайн 3779 1
9661 1
VK - Mail.ru Group 3611 1
Telegram Group 2973 1
HTC Corporation 1512 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Snapchat 151 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1116 1
Sirin Labs 8 1
Snap Inc 113 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 2
TOT Payments - Unifiyed Payments - Unified Payments 30 1
Fastlane Ventures 35 1
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 1
Fincraft - Инвестиционный дом - Fincraft Resources - БТА Секьюритис - SAT & Company 9 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 19 1
QazaqGeography - Казахское Географическое Общество 3 1
Gett - GetTaxi - ГетТакси 25 1
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 30 1
CNPC - China National Petroleum Corporation - Китайская национальная нефтегазовая корпорация 4 1
AID Partners 1 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 1
АТФБанк 22 1
Kazakhstan Petrochemical Industries - KPI 2 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 1
Казахойл Актобе 3 1
КазМунайГаз - КазТрансОйл 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8963 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Gett 90 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2794 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1950 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 1
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 26 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Sequoia Capital 116 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 1
Singulariteam 3 1
Uber 364 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
Правительство Казахстана - МВД Казахстана - Министерство внутренних дел Казахстана 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5731 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1192 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4972 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 463 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23085 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10781 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1871 1
Smartphone Crypto - Криптосмартфон - Криптофон - Мобильный криптотелефон 11 1
BSC-методики - Balanced Scorecard - Сбалансированная система показателей - Система сбалансированных показателей 61 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2522 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16513 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26483 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10284 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2064 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7409 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7938 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2558 1
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2839 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13556 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23321 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4913 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7549 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4205 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1664 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8407 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27023 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12369 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28471 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5554 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7285 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2596 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36545 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5866 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 481 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9510 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33757 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4437 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11895 1
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 468 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3236 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8723 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3613 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13776 1
Google Android 15320 2
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 103 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 1
Mobli - социальная сеть 5 1
Apple iOS 8623 1
Microsoft Office 4203 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 653 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 709 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 429 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 62 1
TON coin - GRAM - Telegram Gram - криптовалюта 45 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1850 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 239 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 688 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2563 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 36 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 150 1
Sirin Labs Finney - блокчейн-смартфон 7 1
PayOnline - электронная платёжная система 60 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 191 1
TriPlay 4 1
Infowatch - Тайга систем - Taigaphone - Тайгафон 14 1
Полякова Елена 12 1
Соловьев Станислав 1 1
Кулибаев Тимур 3 1
Троценко Роман 5 1
Абдулов Нурлан 1 1
Ракишев Кенес 43 1
Гришин Дмитрий 210 1
Попов Виталий 26 1
Крутой Игорь 16 1
Zoe Mike - Zoi Mike - Зои Майк 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 167546 4
Казахстан - Республика 6085 4
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19278 2
Украина 7943 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5510 1
Уран - планета Солнечной системы 551 1
Каспийское море - Кашаган - шельфовое нефтегазовое месторождение Казахстана 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54965 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1270 1
Азия - Азиатский регион 5943 1
Беларусь - Белоруссия 6329 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3151 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1425 1
Израиль 2868 1
США - Нью-Йорк 3187 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2617 1
США - Нью-Джерси 308 1
Нидерланды 3763 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 418 1
Туркмения - Туркменистан 458 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 366 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53861 2
Энергетика - Energy - Energetically 5929 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8543 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27508 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2148 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58174 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11735 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16233 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10945 1
Английский язык 7053 1
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 140 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2770 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6122 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3893 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8933 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34077 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18290 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6837 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8890 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 526 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 745 1
Экзамены 520 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1338 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2732 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 244 1
Льготы - Льготные кредиты 169 1
Металлы - Никель - Nickel 361 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6724 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1385 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 305 1
Финансовый сектор - Кредитование - Рефинансирование 165 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1216 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4597 1
Образование в России 2938 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3166 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6839 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3844 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12390 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1494 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1740 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще