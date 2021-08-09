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TOT Payments Unifiyed Payments Unified Payments
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 30, упоминаний - 47
TOT Payments и организации, системы, технологии, персоны:
|Ракишев Кенес 43 23
|Фирер Олег 29 17
|Крутой Игорь 16 12
|Zoe Mike - Zoi Mike - Зои Майк 14 10
|Абдуов Нурлан 6 6
|Мамедов Анвар 7 6
|Семидотская Анна 2 2
|Кацаев Цахай 5 2
|Волков Дмитрий 69 2
|Абасалиев Марат 9 1
|Зарипов Константин 11 1
|Поляновский Анатолий 4 1
|Троценко Роман 5 1
|Розинов Давид 1 1
|Шурыгин Илья 2 1
|Michery David - Мичери Дэвид 1 1
|Садовский Владимир 16 1
|Najarian Jon - Наджариан Джон 1 1
|Абдулов Нурлан 1 1
|Баратзада Руфат 1 1
|Гришин Дмитрий 210 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.