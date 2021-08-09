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TOT Payments Unifiyed Payments Unified Payments

СОБЫТИЯ

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09.08.2021 Российско-американская платежная система оказалась не нужна новым владельцам 2
01.09.2020 Российско-американская платежная система осталась без $67 млн инвестиций 2
07.08.2020 Убыточная российско-американская компания перед своим концом привлекла $15 млн 2
17.06.2020 Российско-американская платежная система превращается в производителя электромобилей 1
18.02.2020 Казахстанский миллионер Кенес Ракишев — в интервью CNews: Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии 2
01.11.2019 Американцам не дали создать платежную платформу с российским банком 1
26.01.2018 Убыточная российско-американская платежная система нашла миллионы инвестиций благодаря слову блокчейн 2
10.10.2017 Российско-американскую платежную систему могут изгнать с NASDAQ 2
24.07.2017 Убыточная российско-американская платежная система с опасностью для себя привлекла $10 млн 2
16.08.2016 Российско-американская платежная система нашла инвестиции на $10 млн 2
29.07.2016 Убыточная российско-американская платежная система продала свои миллионные долги 2
22.07.2016 Российско-американская платежная система нашла деньги для экспансии на Ближний Восток 1
25.12.2015 Убыточную российско-американскую платежную систему могут изгнать с NASDAQ 2
01.10.2015 Казахстанский металлург вкладывает миллионы в убыточные российские платежные системы 2
09.07.2015 Российско-американская платежная система привлекла инвестиции на $34,5 млн 1
20.04.2015 Россиянин неудачно инвестировал в американскую платежную систему 2
03.04.2015 Владельцы российско-американской платежной системы готовы продать свои акции 2
18.03.2015 Американцы купили российскую систему PayOnline за $8,5 млн 1
16.10.2014 Игорь Крутой избавился от своего российско-американского платежного бизнеса 2
18.09.2014 Российско-американская платежная система Net Element почти избавилась от долгов 2
04.07.2014 Россиянин вложил $11 млн в убыточную американо-российскую платежную систему 2
21.05.2014 Net Element увеличила за год чистую прибыль на 558% 1
22.11.2013 Игорь Крутой наладит американцам связь с МТС, «Билайн» и «Мегафон» 1
01.10.2013 Американские партнеры Игоря Крутого разочаровались в интернете 1
22.08.2013 Как американская интернет-корпорация переманивала российского топ-менеджера 2
15.07.2013 Игорь Крутой покоряет мир с помощью платежных терминалов 1
06.06.2013 Игорь Крутой спешит на помощь американскому интернет-бизнесу 1
31.05.2013 «Сколково» нашло себе проблемного американского партнера 1
21.05.2013 Nasdaq не помог американцам покорить российский мультимедиа-рынок 1

Публикаций - 30, упоминаний - 47

TOT Payments и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Provider - TOT Money - РМ-Инвест - агрегатор мобильного контента 40 29
Neti - Нэти 18 12
МегаФон 10665 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15634 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9488 6
Mullen Technologies 4 4
Apple Inc 13101 2
General Robotics 2 1
StoreDot 5 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
IQcard - АйКью Кард 11 1
Samsung Electronics 11020 1
Yandex - Яндекс 9141 1
Intel Corporation 12789 1
VK - Mail.ru Group 3594 1
Telegram Group 2908 1
HTC Corporation 1512 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Snapchat 151 1
Sirin Labs 8 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 1
Snap Inc 110 1
Tata Consultancy Services 69 1
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 29
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2788 23
Cobblestone Capital Partners 7 6
RBL Capital Group 6 6
Crede Group 6 6
Fincraft - Инвестиционный дом - Fincraft Resources - БТА Секьюритис - SAT & Company 9 6
EsoUsa 6 6
Tenor Opportunity Associates 6 5
Cayman Invest 6 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 4
Альфа-Банк 1969 3
Visa International 1992 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
QazaqGeography - Казахское Географическое Общество 2 2
QuickPay - Квикпей 11 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 2
Fastlane Ventures 35 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Bunker Capital 2 1
AQR Capital Managment 1 1
Pacifitc Capital Managment 1 1
Pine River Capital 1 1
Mullen Auto Sales 1 1
Gett - GetTaxi - ГетТакси 25 1
AID Partners 1 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 1
Kazakhstan Petrochemical Industries - KPI 2 1
SDV - Social Discovery Ventures 3 1
Fast Line Ventures - FLV 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8784 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3135 1
Gett 88 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 594 1
American Express - Amex 338 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1875 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 421 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1056 7
Правительство Казахстана - МВД Казахстана - Министерство внутренних дел Казахстана 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5619 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3424 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 531 14
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5479 12
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 885 9
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1247 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22060 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10623 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1822 2
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 316 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18262 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5248 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5004 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18025 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1650 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26620 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13553 2
Smartphone Crypto - Криптосмартфон - Криптофон - Мобильный криптотелефон 11 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2485 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22818 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26193 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10235 1
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7369 1
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Вентилятор - Fan 1071 1
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4851 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7398 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4161 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9243 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28131 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3653 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5725 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3246 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 460 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9255 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6200 1
PayOnline - электронная платёжная система 60 17
Mullen Dragonfly K50 - электромобиль 2 2
Apple iPhone 6 4861 2
Apple iTunes Store 1118 2
Mobli - социальная сеть 5 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1072 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 1
HP QuickPlay 3 1
Net Element - PayMobile 1 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7595 1
Google Android 15185 1
Google Dragonfly 34 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 640 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 705 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 423 1
Apple Pay 518 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 62 1
TON coin - GRAM - Telegram Gram - криптовалюта 43 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 36 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 143 1
Sirin Labs Finney - блокчейн-смартфон 7 1
TriPlay 4 1
Infowatch - Тайга систем - Taigaphone - Тайгафон 14 1
Cisco CCP - Cisco Container Platform 46 1
Ракишев Кенес 43 23
Фирер Олег 29 17
Крутой Игорь 16 12
Zoe Mike - Zoi Mike - Зои Майк 14 10
Абдуов Нурлан 6 6
Мамедов Анвар 7 6
Семидотская Анна 2 2
Кацаев Цахай 5 2
Волков Дмитрий 69 2
Абасалиев Марат 9 1
Зарипов Константин 11 1
Поляновский Анатолий 4 1
Троценко Роман 5 1
Розинов Давид 1 1
Шурыгин Илья 2 1
Michery David - Мичери Дэвид 1 1
Садовский Владимир 16 1
Najarian Jon - Наджариан Джон 1 1
Абдулов Нурлан 1 1
Баратзада Руфат 1 1
Гришин Дмитрий 210 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54581 30
Россия - РФ - Российская федерация 165207 28
Казахстан - Республика 6017 17
Украина 7911 16
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1410 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1244 2
США - Нью-Йорк 3176 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5468 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19019 1
Беларусь - Белоруссия 6264 1
Индия - Bharat 5853 1
Израиль 2849 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2600 1
Ближний Восток 3144 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3030 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 1
Турция - Турецкая республика 2603 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1936 1
США - Калифорния 4820 1
США - Нью-Джерси 307 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1108 1
Кипр - Республика 635 1
Латвия - Латвийская Республика 834 1
Филиппины - Республика 595 1
Великобритания - Виргинские Острова 245 1
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Азия Средняя - Среднеазиатский регион 289 1
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Непал - Федеративная Демократическая Республика 147 1
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