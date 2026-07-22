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Hot-Wi-Fi Hot-WiFi Цифровые системы
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 15, упоминаний - 18
Hot-Wi-Fi и организации, системы, технологии, персоны:
|Варламов Кирилл 42 3
|Виноградов Вадим 8 2
|Путин Владимир 3495 2
|Степаненко Дмитрий 3 1
|Власов Роман 2 1
|Коверзнев Олег 3 1
|Жиленко Игорь 20 1
|Песков Дмитрий 133 1
|Никитин Андрей 65 1
|Кузнецов Иван 13 1
|Перфильев Андрей 3 1
|Калаев Дмитрий 29 1
|Юдовский Сергей 4 1
|Мусиенко Сергей 1 1
|Лещинский Ян 4 1
|Фурсин Алексей 159 1
|Ведомости 1580 2
|Reddit 419 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1327 1
|Известия ИД 804 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488646, в очереди разбора - 720799.
Создано именных указателей - 204978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488646, в очереди разбора - 720799.
Создано именных указателей - 204978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.