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Индексная книга (каталог) CNews*
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РАН КарНЦ Карельский научный центр РАН

РАН КарНЦ - Карельский научный центр РАН

СОБЫТИЯ


08.09.2026 «Яндекс Переводчик» начал поддерживать алтайский и карельский языки 1
26.03.2009 «Т-Платформы» установили суперкомпьютер в ИПМИ Карельского НЦ РАН 4
09.07.2007 КарНЦ РАН закупает компьютеры 1

Публикаций - 3, упоминаний - 6

РАН КарНЦ и организации, системы, технологии, персоны:

РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
Yandex - Яндекс 9307 1
Intel Corporation 12852 1
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 28 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 613 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6627 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6233 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3698 1
Scanner flatbed - Сканеры планшетные 70 1
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10785 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1848 1
DDR - Double data rate 3100 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22706 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18164 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10434 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28450 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4461 1
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 1
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 225 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Microsoft Office 2007 265 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 1
Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 79 1
Т-Платформы - T-Blade 30 1
Seiko Epson Perfection 27 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1448 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1318 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Мазалов Владимир 2 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 301 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 787 1
Россия - РФ - Российская федерация 167366 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 472 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1028 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2348 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7889 1
РАН - Российская академия наук 2135 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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