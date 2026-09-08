Индексная книга (каталог) CNews*
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РАН КарНЦ Карельский научный центр РАН
СОБЫТИЯ
|08.09.2026
|«Яндекс Переводчик» начал поддерживать алтайский и карельский языки 1
|26.03.2009
|«Т-Платформы» установили суперкомпьютер в ИПМИ Карельского НЦ РАН 4
|09.07.2007
|КарНЦ РАН закупает компьютеры 1
Публикаций - 3, упоминаний - 6
РАН КарНЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 1
|Т-Платформы - T-Platforms 412 1
|Yandex - Яндекс 9307 1
|Intel Corporation 12852 1
|Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 301 1
|Россия - СЗФО - Карелия Республика 787 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167366 1
|Россия - ПФО - Марий Эл Республика 472 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.