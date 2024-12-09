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Carbon Soft EvaTeam EvaCI/CD

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.12.2024 Axoft подписала договор с российским разработчиком экосистемы продуктов EvaTeam 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Carbon Soft и организации, системы, технологии, персоны:

Atlassian 159 2
Broadcom - VMware 2621 1
SAP SE 5626 1
Yandex - Яндекс 9332 1
Microsoft Corporation 25851 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
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AMD - Advanced Micro Devices 4691 1
Oracle Corporation 7100 1
Diasoft - Диасофт 1171 1
Naumen - Наумен 761 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 438 1
Nginx - Энджайникс 211 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 368 1
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Nvidia Corp 4071 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 89 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 94 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 199 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 524 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 1
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Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 202 1
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 21 1
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Лента - Лента Тех - Lenta Tech 104 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 152 1
Carbon Soft - Карбон Софт 3 1
Примо РПА 16 1
Почта России ПАО 2388 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3159 1
Газпром ПАО 1498 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 535 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 1
Роснефть НК - нефтяная компания 565 1
ПСБ - Промсвязьбанк 972 1
Газпром нефть 741 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 631 1
Unilever - Юнилевер Русь 172 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
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ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 147 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
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Администрация Санкт-Петербурга - ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 18 1
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1826 1
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Delta Computers - Delta Serval 13 1
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