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Carbon Soft EvaTeam EvaCI/CD
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|09.12.2024
|Axoft подписала договор с российским разработчиком экосистемы продуктов EvaTeam 1
|12.07.2024
|Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Carbon Soft и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 297 1
|Мыскин Роман 40 2
|Глазков Александр 151 1
|Терещенко Денис 96 1
|Сергеев Сергей 179 1
|Панченко Иван 199 1
|Албычев Александр 168 1
|Федоров Алексей 143 1
|Качанов Олег 121 1
|Мельникова Алиса 100 1
|Иванов Михаил 116 1
|Решетников Максим 49 1
|Шпак Василий 280 1
|Игнатов Сергей 81 1
|Белов Алексей 28 1
|Шенберг Дмитрий 21 1
|Безбогов Сергей 71 1
|Киселев Сергей 70 1
|Галеев Сергей 37 1
|Гулевич Руслан 32 1
|Легостаева Светлана 96 1
|Иодковский Станислав 104 1
|Петухов Антон 63 1
|Какунин Алексей 30 1
|Врацкий Андрей 177 1
|Сологуб Денис 75 1
|Деверилин Павел 34 1
|Харитонов Дмитрий 79 1
|Чернышев Андрей 74 1
|Филимонов Антон 22 1
|Терещенко Максим 29 1
|Загуренко Тимофей 2 1
|Мейнцер Антон 20 1
|Чудинов Дмитрий 106 1
|Ванюшкин Дмитрий 15 1
|Кузякина Анна 28 1
|Толокнов Андрей 41 1
|Артюхов Сергей 68 1
|Занятнова Валерия 1 1
|Дегтярь Владислав 3 1
|Имнаишвили Георгий 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167809 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55009 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 2
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 60 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.