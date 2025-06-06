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CtrlHack — российский разработчик платформы для проведения контролируемых симуляций кибератак. Решения компании позволяют организациям непрерывно оценивать свою киберзащиту и оперативно реагировать на новые угрозы, повышая общий уровень безопасности и устойчивости кибератакам.