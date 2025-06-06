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CtrlHack Контролхак
CtrlHack — российский разработчик платформы для проведения контролируемых симуляций кибератак. Решения компании позволяют организациям непрерывно оценивать свою киберзащиту и оперативно реагировать на новые угрозы, повышая общий уровень безопасности и устойчивости кибератакам.
УПОМИНАНИЯ
|06.06.2025
|Доля стартапов на российском рынке информбезопасности выросла в 1,5 раза за два года и достигла 22% 1
|07.10.2024
|IZ:SOC запускает комплексную симуляцию кибератак 1
CtrlHack и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1013 1
|Информзащита 791 1
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