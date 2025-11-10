В портфель Iprotect включены продукты Ctrlhack для симуляции кибератак и автоматизированного пентеста

В портфель Iprotect включены продукты Ctrlhack для симуляции кибератак и автоматизированного пентеста. Решения Bas Felix и Apt Bezdna позволяют регулярно проверять реальную эффективность средств защиты против актуальных тактик и техник злоумышленников, используя инструменты для проактивной проверки безопасности изнутри периметра.

Решение Bas Felix имитирует действия злоумышленников, определяя реальные возможности существующих средств защиты информации (СЗИ) по обнаружению и блокировке реальных атак. В результате служба ИБ получает представление о том, корректно ли настроены СЗИ, в частности SIEM, EDR и SOC, достаточно ли данных собирается для выявления инцидентов, как быстро и эффективно команда реагирует на кибератаки. Продукт также позволяет проводить регулярные киберучения для ИБ-специалистов и сотрудников.

Платформа для автоматизированного внутреннего пентеста Bezdna проводит глубокую проверку внутренней инфраструктуры. Возможности продукта помогают проверить выполнимость сложных векторов атак в инфраструктуре, проверить возможность применения уязвимостей и ошибок конфигураций, протестировать устойчивость парольной политики перед атаками брутфорса и подбора хешей.

Продукты Ctrlhack включены в реестр российского ПО и используются в ключевых отраслях: авиа- и судостроении, госсекторе, финансовой и телекоммуникационной сферах.

«Сегодняшние киберугрозы заставляют компании смотреть на безопасность как на непрерывный процесс. Решения Ctrlhack дают заказчикам инструменты для объективного ответа на вопрос о реальной защищённости компании. Интеграция Felix и Bezdna в сервисы по аудиту защищенности позволят не просто находить уязвимости, но и оценивать их реальное влияние на бизнес», — отметил Андрей Горюнов, директор по развитию бизнеса Iprotect.

«Для нас как для вендора крайне важна работа с интегратором, который обладает глубокой экспертизой и понимает процессную часть безопасности. Благодаря сотрудничеству с Iprotect мы сможем предложить рынку комплексное решение, позволяющее компаниям предупреждать возможные инциденты, определять возможности реализации хакерских техник и тактик, предотвращая большое количество кибератак», — сказал Гегам Дерцян, руководитель отдела по работе с партнерами.