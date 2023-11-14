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Selectel добавил возможность дополнительной защиты Managed Kubernetes с помощью решения Luntry

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, объявил о партнерстве с Luntry – разработчиком программного обеспечения для защиты контейнеров и Kubernetes. В рамках сотрудничества компании подтвердили совместимость продукта Selectel Managed Kubernetes с решением Luntry. Программное обеспечение доступно для установки в качестве дополнительной защиты кластеров Kubernetes, размещенных на инфраструктуре Selectel.

Для использования решения клиентам Managed Kubernetes от Selectel понадобится установить и активировать лицензию, которую можно приобрести на сайте Luntry. Решение позволит клиентам провайдера полностью управлять безопасностью контейнерных сред: в режиме реального времени получать актуальную информацию об угрозах в контейнерах и компонентах, отслеживать причины сбоев и аномальной активности, а также обеспечить высокий уровень защищенности в рамках быстрого цикла разработки. В первую очередь дополнительная защита контейнерных сред актуальна для крупного бизнеса.

«Многие компании из сегмента Enterprise сейчас разрабатывают новые проекты сразу на базе микросервисной архитектуры, стандартом которой уже стал Kubernetes. При этом крупные заказчики наиболее требовательны к информационной безопасности. Из-за сложного взаимодействия Kubernetes с другими приложениями и сервисами обеспечение безопасности контейнерных сред представляет собой довольно многогранный процесс. И в этом плане сотрудничество с Luntry – важный шаг для дальнейшего развития наших сервисов», – сказал Дмитрий Исаев, менеджер продукта Managed Kubernetes, Selectel.

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Цифровизация

«На сегодняшний день важно обеспечить безопасность на всех жизненных стадиях приложения, наладить эффективное взаимодействие между командами безопасности, DevOps и разработчиками за счет предоставления им единой картины и доступа к актуальной информации об их микросервисной инфраструктуре. За разработкой Luntry стоит желание помочь компаниям защитить контейнерные приложения и средства оркестрации на базе Kubernetes на протяжении всего жизненного цикла. Теперь вместе с Selectel мы готовы работать над достижением общих целей», – отметил Андрей Ганюшкин, коммерческий директор Luntry.

По данным iKS-Consulting, в 2022 г. рынок PaaS-решений, в который входят и сервисы Kubernetes, вырос практически в полтора раза‎.

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