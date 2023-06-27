Axoft усилил направление защиты контейнеров решением Luntry

Axoft расширил ИБ-портфель российским решением для безопасности контейнеров и Kubernetes Luntry. Российский продукт позволяет управлять уязвимостями образов контейнеров, контролировать Kubernetes-ресурсы, предоставляет runtime-защиту, обеспечивает сетевую безопасность, возможность анализа прав доступа, контроля соответствия стандартам. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Для достижения высокого уровня безопасности в условиях agile-разработки необходимо быстро закрывать вопросы безопасности, не создавая препятствий для запуска приложений в продакшн. Для этого нужно выстраивать процесс таким образом, чтобы уже на этапе разработки обеспечить безопасность, наладить эффективное взаимодействие между командами безопасности, devops и разработчиками за счет предоставления им единой картины и доступа к актуальной информации об инфраструктуре. Продукт Luntry предоставляет защиту полного цикла, не влияет на инфраструктуру, прост в эксплуатации, может использоваться командами ИБ, DevOps и DevSecOps.

Решение также позволяет справиться с такими задачами, как повышение прозрачности инфраструктуры, отслеживание изменений в Kubernetes, инвентаризация ресурсов. С помощью Luntry можно упростить процесс планирования, повысить уровень согласованности действий команд, сократить временные затраты на поиск проблемы, в том числе, связанной с использованием стороннего кода. Решение используется лидирующими компаниями, представляющими крупный и средний бизнес из финансового сектора, нефтегазовой и промышленной отрасли, ИТ-компаниями.

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«Ахоft сосредоточится на рекрутинге и полной поддержке лояльных партнеров, желающих развивать свои компетенции по практике DevSecOps. Сотрудничество с компанией Luntry предоставит им существенное преимущество в решении задач импортозамещения в области защиты контейнеров. Мы поможем вендору с развитием и продвижением продукта на ИТ-рынке. В планах – наращивание собственной экспертизы по решениям данного класса», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

«Традиционные средства защиты не эффективны при использовании их в микросервисной инфраструктуре. Также сложностью для безопасности контейнеров и Kubernetes является их динамичность и скорость изменений. Вы не можете сделать безопасным и надежным то, что не видите. Миссия Luntry – повысить прозрачность происходящего в Kubernetes, сделать его понятным и безопасным для всех команд, отвечающих за бесперебойную работу инфраструктуры», – сказал Андрей Ганюшкин, коммерческий директор Luntry.