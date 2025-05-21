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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 174967
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Радиолайн


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Евросоюз ввел санкции против подразделения Роскомнадзора и разработчиков БПЛА 1
26.08.2024 Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка 1
09.01.2024 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали систему для тестирования антенн 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Радиолайн и организации, системы, технологии, персоны:

Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 446 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1500 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 1
VisionLabs - ВижнЛабс 227 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13188 1
Diasoft - Диасофт 926 1
Базальт СПО - BaseALT 693 1
Ахметрон 1 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 43 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 279 1
Софт Плюс - Hexway - Хексвей 2 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
Завод Реконд 1 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 461 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн 8 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 1
Execution R.D.C. - Эксикьюшин р.д.с. 1 1
Цифра ГК 2469 1
Ростех - Швабе - ГИПО НПО - Государственный институт прикладной оптики 8 1
Intheme Lab - Интем Лаб 2 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Digital Compliance - Диджитал Комплаенс 4 1
Амитрон-ЭК - Амитрон Электроникс 1 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 93 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7572 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 111 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 517 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 494 1
ITGF - Industrial Technologies Group France 1 1
Норникель - Сфера 1 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 33 1
Unsplash 994 1
Резонанс НПП 373 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 499 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2577 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 390 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 244 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 198 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3032 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3328 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1556 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5872 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2238 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3640 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2301 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1782 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14811 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28896 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5671 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4277 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1716 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10783 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12633 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3037 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 668 1
Night Vision - режим ночного видения 368 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5484 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31765 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25970 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2532 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2470 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 343 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1737 2
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 56 1
Linux OS 10216 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 151 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 68 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 79 1
Овчинский Владислав 228 1
Дегтев Геннадий 266 1
Спиридонов Виктор 1 1
Чербов Глеб 2 1
Чаштушин Дмитрий 1 1
Габитов Марат 1 1
Климин Евгений 1 1
Реутов Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17438 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 2
Казахстан - Республика 5638 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17817 1
Саудовская Аравия - Королевство 601 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 419 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 656 1
Москва - Печатники 134 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52560 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1079 1
Украина 7664 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13402 1
Франция - Французская Республика 7895 1
Турция - Турецкая республика 2411 1
Венгрия 841 1
Китай - Шанхай 790 1
Канада 4921 1
Италия - Итальянская Республика 4377 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4001 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 942 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7921 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16691 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1369 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6340 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52481 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3364 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8746 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5746 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4987 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5955 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7318 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 258 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 17 1
РАН - Российская академия наук 1928 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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