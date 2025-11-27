Разделы

«Сколтех» представил систему прогнозирования ледовой обстановки «Хиона»

Центр искусственного интеллекта «Сколтеха» совместно с Институтом океанологии им. П. П. Ширшова РАН презентовали систему оперативных прогнозов ледовой обстановки и погоды в Арктике «Хиона». Сервис ориентирован на судоходные и нефтегазовые компании, порты и ситуационные центры и объединяет современные численные модели океана и атмосферы с алгоритмами искусственного интеллекта. «Хиона» формирует краткосрочные прогнозы по ключевым параметрам — сплоченности, толщине и дрейфу льда, а также метеорологическим и океанологическим условиям — на горизонте до 72 ч. В основе системы — открытые модели NEMO+SI3, WRF и WW3. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха».

Владимир Вановский, руководитель направления гибридного моделирования Центра ИИ «Сколтеха», представил методологию построения прогнозов «Хионы». В прогноз входят параметры входят — сплоченность, толщина, дрейф и сжатие льда, метеорологические и океанологические условия, спутниковые снимки.

«"Хиона“ — пример инженерного ИИ: строгие физические модели сочетаются с методами машинного обучения, чтобы давать отрасли оперативный и воспроизводимый прогноз. Такой подход снижает неопределённость при планировании, переводит управление рисками в проактивный режим и помогает принимать решения в реальном времени — от маршрутизации судов и оптимизации расходов на ледокольное сопровождение до поддержки ситуационных центров. Мы изначально делаем систему масштабируемой и интегрируемой: веб-интерфейс для оперативной работы, API для встраивания в корпоративные процессы и локальное развёртывание у заказчика для тех, кому нужен суверенный контур», — сказал Евгений Бурнаев, вице-президент по развитию искусственного интеллекта в «Сколтехе».

«Сегодня, когда Северный морской путь становится важнейшим национальным и международным приоритетом, обеспечивающим перевозки между восточной и западной частью России, а также между Европой и Азией, прогнозирование не только ледовых, но и гидродинамических условий в океане и метеорологических условий в атмосфере вдоль трассы Северного морского пути становится важнейшим вызовом для ученых. Наша совместная работа, система "Хиона“, включает гидродинамическое моделирование, развитое в Институте океанологии, и разработанные в "Сколтехе" технологии машинного обучения и искусственного интеллекта, которые помогают не только усваивать данные, но и в значительной степени детализировать картину гидродинамических процессов. "Хиона“ не может существовать в "замороженном“ виде: она должна развиваться и регулярно обновляться, потому что меняется климат, ледовая обстановка и динамика во многих областях Арктического бассейна, и все это необходимо учитывать», — сказал академик РАН Сергей Гулев, руководитель лаборатории Института океанологии РАН.

